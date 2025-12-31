Герасимов вручил госнаграды военнослужащим группировки "Север"

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск "Север" вручил госнаграды её военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, он поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в бою, а также поздравил с наступающим Новым годом.