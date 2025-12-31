Рейтинг@Mail.ru
Герасимов вручил госнаграды военнослужащим группировки "Север"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 31.12.2025
Герасимов вручил госнаграды военнослужащим группировки "Север"
Герасимов вручил госнаграды военнослужащим группировки "Север"
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск "Север" вручил госнаграды её военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации,... РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
россия
2025
Герасимов вручил госнаграды военнослужащим группировки "Север"

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск "Север" вручил госнаграды её военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север".
"На пункте управления генерал армии Валерий Герасимов вручил военнослужащим группировки войск "Север", отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды", - говорится в сообщении.
Кроме того, он поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в бою, а также поздравил с наступающим Новым годом.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
