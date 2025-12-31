https://ria.ru/20251231/gerasimov-2065806674.html
Герасимов вручил госнаграды военнослужащим группировки "Север"
Герасимов вручил госнаграды военнослужащим группировки "Север" - РИА Новости, 31.12.2025
Герасимов вручил госнаграды военнослужащим группировки "Север"
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск "Север" вручил госнаграды её военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации,... РИА Новости, 31.12.2025
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск "Север" вручил госнаграды её военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
Герасимов
проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север".
"На пункте управления генерал армии Валерий Герасимов вручил военнослужащим группировки войск "Север", отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды", - говорится в сообщении.
Кроме того, он поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в бою, а также поздравил с наступающим Новым годом.