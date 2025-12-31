https://ria.ru/20251231/gerasimov-2065806105.html
Герасимов оценил темпы наступления российской армии в декабре
Герасимов оценил темпы наступления российской армии в декабре - РИА Новости, 31.12.2025
Герасимов оценил темпы наступления российской армии в декабре
В декабре 2025 года были достигнуты самые высокие темпы наступления российской армии, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
вооруженные силы рф
Герасимов: в декабре достигнуты самые высокие темпы наступления