Герасимов оценил темпы наступления российской армии в декабре

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В декабре 2025 года были достигнуты самые высокие темпы наступления российской армии, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север".

"В декабре этого года достигнуты самые высокие темпы наступления", - сказал он.