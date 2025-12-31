https://ria.ru/20251231/gelendzhik-2065810295.html
В аэропорту Геленджика сняли ограничения
В аэропорту Геленджика сняли ограничения - РИА Новости, 31.12.2025
В аэропорту Геленджика сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 31.12.2025
В аэропорту Геленджика сняли ограничения
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов