Посол МИД рассказал о подготовке России к саммиту G20 в США - РИА Новости, 31.12.2025
10:01 31.12.2025
Посол МИД рассказал о подготовке России к саммиту G20 в США
Посол МИД рассказал о подготовке России к саммиту G20 в США - РИА Новости, 31.12.2025
Посол МИД рассказал о подготовке России к саммиту G20 в США
Россия готовится к активному участию в саммите лидеров "группы двадцати" в Майами 14-15 декабря 2026 года на соответствующем уровне, сообщил посол по особым... РИА Новости, 31.12.2025
в мире
россия
майами
сша
светлана лукаш
владимир путин
большая двадцатка
россия
майами
сша
Посол МИД рассказал о подготовке России к саммиту G20 в США

Посол МИД Бердыев: Россия активно готовится к саммиту G20 в Майами

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия готовится к активному участию в саммите лидеров "группы двадцати" в Майами 14-15 декабря 2026 года на соответствующем уровне, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
В своем Telegram-канале он отметил, что в 2026 году при председательстве США в "двадцатке" ожидаются пять министерских конференций и встреча глав МИД стран G20.
"Россия назначила своих представителей по всем указанным направлениям и готовится к активному участию в мероприятиях и саммите лидеров в Майами 14-15 декабря на соответствующем уровне", - указал дипломат.
Как отметила ранее в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш, американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По словам собеседницы, США готовятся к возможному приезду на мероприятие президента РФ Владимира Путина.
