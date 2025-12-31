https://ria.ru/20251231/g20--2065818952.html
Посол МИД рассказал о подготовке России к саммиту G20 в США
Посол МИД рассказал о подготовке России к саммиту G20 в США - РИА Новости, 31.12.2025
Посол МИД рассказал о подготовке России к саммиту G20 в США
Россия готовится к активному участию в саммите лидеров "группы двадцати" в Майами 14-15 декабря 2026 года на соответствующем уровне, сообщил посол по особым... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T10:01:00+03:00
2025-12-31T10:01:00+03:00
2025-12-31T10:01:00+03:00
в мире
россия
майами
сша
светлана лукаш
владимир путин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024475975_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_0bd465cdcbbdf2a25b6e48ee35daac8e.jpg
https://ria.ru/20251218/g20-2063056964.html
россия
майами
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024475975_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56fdcf5416b6ca97552a7611651ae233.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, майами, сша, светлана лукаш, владимир путин, большая двадцатка
В мире, Россия, Майами, США, Светлана Лукаш, Владимир Путин, Большая двадцатка
Посол МИД рассказал о подготовке России к саммиту G20 в США
Посол МИД Бердыев: Россия активно готовится к саммиту G20 в Майами