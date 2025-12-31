https://ria.ru/20251231/g20--2065817034.html
Встреча глав МИД стран G20 пройдет 30-31 октября 2026 года
Встреча глав МИД стран G20 пройдет 30-31 октября 2026 года
Встреча глав МИД стран "группы двадцати "при американском председательстве в "двадцатке" пройдет 30-31 октября 2026 года, сообщил посол по особым поручениям МИД
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Созданы четыре экспертных формата: по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию в целях экономроста. В течение года пройдут пять тематических министерских конференций по заявленной проблематике, а также встреча глав МИД 30-31 октября", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, российская сторона в рамках предстоящей работы "двадцатки" настроена на тесное, продуктивное и равноправное взаимодействие для достижения весомых практических результатов.
"Особое внимание уделим укреплению мирохозяйственной системы, торговых и финансовых механизмов с учетом интересов стран Глобального Юга/Востока на деполитизированной основе", - заключил посол.