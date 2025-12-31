Встреча глав МИД стран G20 пройдет 30-31 октября 2026 года

"Созданы четыре экспертных формата: по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию в целях экономроста. В течение года пройдут пять тематических министерских конференций по заявленной проблематике, а также встреча глав МИД 30-31 октября", - написал он в своем Telegram-канале.