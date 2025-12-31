Рейтинг@Mail.ru
Встреча глав МИД стран G20 пройдет 30-31 октября 2026 года
09:32 31.12.2025 (обновлено: 10:23 31.12.2025)
Встреча глав МИД стран G20 пройдет 30-31 октября 2026 года
в мире, россия, большая двадцатка
В мире, Россия, Большая двадцатка
Встреча глав МИД стран G20 пройдет 30-31 октября 2026 года

Логотип G20
Логотип G20 . Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Встреча глав МИД стран "группы двадцати "при американском председательстве в "двадцатке" пройдет 30-31 октября 2026 года, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Созданы четыре экспертных формата: по торговле, инновациям, энергетике и дерегулированию в целях экономроста. В течение года пройдут пять тематических министерских конференций по заявленной проблематике, а также встреча глав МИД 30-31 октября", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, российская сторона в рамках предстоящей работы "двадцатки" настроена на тесное, продуктивное и равноправное взаимодействие для достижения весомых практических результатов.
"Особое внимание уделим укреплению мирохозяйственной системы, торговых и финансовых механизмов с учетом интересов стран Глобального Юга/Востока на деполитизированной основе", - заключил посол.
Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Повестка США в G20 прагматична, заявила шерпа России
25 декабря 2025, 12:19
 
В миреРоссияБольшая двадцатка
 
 
