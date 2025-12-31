Рейтинг@Mail.ru
FT: Украина оказалась под дипломатическим давлением из-за атак на Россию - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 31.12.2025 (обновлено: 08:30 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/ft-2065811554.html
FT: Украина оказалась под дипломатическим давлением из-за атак на Россию
FT: Украина оказалась под дипломатическим давлением из-за атак на Россию - РИА Новости, 31.12.2025
FT: Украина оказалась под дипломатическим давлением из-за атак на Россию
Украина оказалась под сильным дипломатическим давлением после попыток ВСУ атаковать резиденцию президента Владимира Путина, пишет Financial Times. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T06:39:00+03:00
2025-12-31T08:30:00+03:00
в мире
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
андрей сибига
вооруженные силы украины
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060033498_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b43f73aaa61f019ee83c5ab08b32e4c0.jpg
https://ria.ru/20251231/tramp-2065787328.html
https://ria.ru/20251230/ataka-2065756340.html
https://ria.ru/20251231/moskva-2065783178.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060033498_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_382329dc4bc0d9cd161aab78c30f0beb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, андрей сибига, вооруженные силы украины, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Андрей Сибига, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров

FT: Украина оказалась под дипломатическим давлением из-за атак на Россию

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украина оказалась под сильным дипломатическим давлением после попыток ВСУ атаковать резиденцию президента Владимира Путина, пишет Financial Times.
«
"Индия, Пакистан и ОАЭ присоединились к Трампу в осуждении <…> нападения на резиденцию российского лидера. Во вторник украинские официальные лица поспешили сгладить дипломатические последствия заявления России", — говорится в статье.
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
На Западе рассказали о решении Трампа из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 00:51
Как отметила газета, Киев выразил сожаление из-за реакции этих трех стран, но не стал давать оценку словам главы Белого дома Дональда Трампа.
"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во вторник, что Киев разочарован заявлениями трех стран, но при этом не упомянул комментарии Трампа", — указано в публикации.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после атаки на резиденцию Путина
30 декабря 2025, 19:04
Киев в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Москва ответила на покушение на Путина
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинАндрей СибигаВооруженные силы УкраиныСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала