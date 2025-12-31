FT: Украина оказалась под дипломатическим давлением из-за атак на Россию

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украина оказалась под сильным дипломатическим давлением после попыток ВСУ атаковать резиденцию президента Владимира Путина, пишет Financial Times.
"Индия, Пакистан и ОАЭ присоединились к Трампу в осуждении <…> нападения на резиденцию российского лидера. Во вторник украинские официальные лица поспешили сгладить дипломатические последствия заявления России", — говорится в статье.
Как отметила газета, Киев выразил сожаление из-за реакции этих трех стран, но не стал давать оценку словам главы Белого дома Дональда Трампа.
"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во вторник, что Киев разочарован заявлениями трех стран, но при этом не упомянул комментарии Трампа", — указано в публикации.
Киев в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.
