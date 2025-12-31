МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пора осознать, что затягивание конфликта с Россией приведет к полному краху Украины, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в эфире Youtube-канала Deep Dive.
"Если вы не можете изменить ситуацию на фронте <...>, продолжать двигаться вперед — самоубийство. Города продолжают падать. Квадратные километры продолжают переходить на российскую сторону. <…> Ваши войска продолжают гибнуть в огромных количествах. Вам не хватает людей, чтобы их заменить", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что совокупной мощи Запада недостаточно, чтобы произвести достаточно боеприпасов, оружия и других средств ведения войны для помощи Украине.
"Вы не сможете их победить. Вы не сможете им противостоять. И Запад, что бы он ни мог предоставить — деньги, пули, бомбы, танки, самолеты, любые материальные вещи — они ничего не изменят", — заключил он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.