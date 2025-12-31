Рейтинг@Mail.ru
16:14 31.12.2025
Финские полицейские высадились на борт якобы повредившего кабель судна
в мире
финский залив
хельсинки
таллин
финский залив
хельсинки
таллин
в мире, финский залив, хельсинки, таллин
В мире, Финский залив, Хельсинки, Таллин
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Финские правоохранители высадились с вертолета на борт судна, задержанного по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля в Финском заливе, сообщает в среду издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
"Финские власти высадились на судно с вертолета", - говорится в сообщении.
Финские правоохранители в среду задержали судно, якобы повредившее подводный кабель телекоммуникационной компании Elisa, проложенный между Хельсинки и Таллином. По данным газеты Helsingin Sanomat, речь идет о судне Fitburg под флагом Сент-Винсент и Гренадины, следовавшем из России в Израиль.
Патрульный корабль пограничной службы Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Финская береговая охрана задержала судно, якобы повредившее кабель
