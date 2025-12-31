https://ria.ru/20251231/finlyandiya-2065854992.html
Финские полицейские высадились на борт якобы повредившего кабель судна
Финские правоохранители высадились с вертолета на борт судна, задержанного по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля в Финском заливе, сообщает в РИА Новости, 31.12.2025
