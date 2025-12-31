Рейтинг@Mail.ru
Во Франции забили тревогу из-за нового решения Зеленского по России - РИА Новости, 31.12.2025
08:39 31.12.2025
Во Франции забили тревогу из-за нового решения Зеленского по России
Во Франции забили тревогу из-за нового решения Зеленского по России
в мире, россия, владимир зеленский, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Москва
Во Франции забили тревогу из-за нового решения Зеленского по России

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский новой попыткой атаковать Московский регион хочет сорвать переговоры, написал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Зеленский и его покровители-европейцы продолжают делать все возможное, чтобы саботировать мирный процесс Трампа!" — говорится в публикации.
В Венгрии объяснили, чего пытался избежать Зеленский атакой на резиденцию
30 декабря 2025, 16:30
Накануне губернатор Андрей Воробьев заявил, что российские военные уничтожили и нейтрализовали 21 беспилотник в Подмосковье. В свою очередь, мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти дронов, летевших на Москву.
Перед этим, в ночь на 29 декабря Киевский режим попытался атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, использовав 91 дрон. Силы ПВО отразили нападение. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва после этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако переговорная позиция будет пересмотрена.
Мировые лидеры, включая главу Белого дома Дональда Трампа, выразили возмущение произошедшим.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Зеленский рассказал, когда уйдет из власти
30 декабря 2025, 02:35
 
