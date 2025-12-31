МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. У Европы нет возможности гарантировать безопасность Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Правительства стран Европы — отстой. Они оторваны от реальности и думают, что обладают военной мощью. Это не так. Они — кучка слабаков. Если они думают, что смогут обеспечить безопасность Украины, то вся концепция гарантии безопасности заключается в том, что в случае нападения России они ответят — придут и будут сражаться на стороне Украины. Этого не будет", — отметил он.
По мнению Джонсона, европейские политики занимаются самообманом, рассчитывая на военную и индустриальную мощь своих стран.
"Насколько далеко Европа готова зайти в вопросе производства оружия на своей территории независимо от США? Вы думаете, это возможно? Все надеются, что Германия их выручит. Давайте попросим Германию начать производить это оружие. Проблема в том, что в Германии идет деиндустриализация, заводы закрываются", — резюмировал аналитик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
