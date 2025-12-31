Рейтинг@Mail.ru
"Кучка слабаков". В США раскрыли замысел Запада в отношении Украины - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 31.12.2025 (обновлено: 23:55 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/evropa-2065891021.html
"Кучка слабаков". В США раскрыли замысел Запада в отношении Украины
"Кучка слабаков". В США раскрыли замысел Запада в отношении Украины - РИА Новости, 31.12.2025
"Кучка слабаков". В США раскрыли замысел Запада в отношении Украины
У Европы нет возможности гарантировать безопасность Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T23:52:00+03:00
2025-12-31T23:55:00+03:00
в мире
европа
украина
германия
нато
ларри джонсон
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973613000_0:183:3039:1892_1920x0_80_0_0_2f760a3b740d600afd8985717dd203f4.jpg
https://ria.ru/20251224/pistorius-2064198478.html
https://ria.ru/20251222/evropa-2063667801.html
европа
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973613000_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_8cec2495d2fcc3a090e92642387d1321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, германия, нато, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Европа, Украина, Германия, НАТО, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Кучка слабаков". В США раскрыли замысел Запада в отношении Украины

Аналитик Джонсон: Европа не сможет гарантировать безопасность Украины

© AP Photo / Andreea AlexandruРумынский военный охраняет истребители F16 румынских ВВС на взлетно-посадочной полосе авиабазы ​в Борче
Румынский военный охраняет истребители F16 румынских ВВС на взлетно-посадочной полосе авиабазы ​в Борче - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Румынский военный охраняет истребители F16 румынских ВВС на взлетно-посадочной полосе авиабазы ​в Борче. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. У Европы нет возможности гарантировать безопасность Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Правительства стран Европы — отстой. Они оторваны от реальности и думают, что обладают военной мощью. Это не так. Они — кучка слабаков. Если они думают, что смогут обеспечить безопасность Украины, то вся концепция гарантии безопасности заключается в том, что в случае нападения России они ответят — придут и будут сражаться на стороне Украины. Этого не будет", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Запомните это": Писториус сделал неожиданное признание о войне с Россией
24 декабря 2025, 08:00
По мнению Джонсона, европейские политики занимаются самообманом, рассчитывая на военную и индустриальную мощь своих стран.
"Насколько далеко Европа готова зайти в вопросе производства оружия на своей территории независимо от США? Вы думаете, это возможно? Все надеются, что Германия их выручит. Давайте попросим Германию начать производить это оружие. Проблема в том, что в Германии идет деиндустриализация, заводы закрываются", — резюмировал аналитик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Развалины Берлина все ближе: Европе предложили средство от самоубийства
22 декабря 2025, 08:00
 
В миреЕвропаУкраинаГерманияНАТОЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала