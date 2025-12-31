МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Европейские политики постепенно начинают менять позицию в отношении России, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"Нам постоянно твердили, что Россия вот-вот нападет на НАТО, а (глава нацразведки США. — Прим. ред.) Тулси Габборд заявила, что все эти оценки просто ложь и пропаганда. Теперь некоторые люди в Европе меняют свое мнение. Так, президент Финляндии заявил, что Россия не представляет угрозы, а потом и глава эстонской разведки (Каупо Розин. — Прим. ред.) сказал, что у России нет намерения нападать на страны Балтии. Так что мы видим, как многие отступают от своей позиции", — отметил он.
По его мнению, наибольшую опасность для Европы на сегодняшний день представляют некомпетентные политики.
"Главная угроза для Европы сейчас исходит не от России, Китая, Ирана или кого-то еще. Проблема Европы в том, что у нас нет сильного руководства. Люди не способны объективно оценивать ситуацию. С самого начала они убеждали себя, что Россия слаба, а теперь оказывается, что она сильна", — подчеркнул полковник.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Между тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.