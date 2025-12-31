Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ сыронизировал над "прогрессивной Европой", промывающей мозги - РИА Новости, 31.12.2025
01:23 31.12.2025
Глава РФПИ сыронизировал над "прогрессивной Европой", промывающей мозги
экономика, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
Глава РФПИ сыронизировал над "прогрессивной Европой", промывающей мозги

Дмитриев сыронизировал над прогрессивной Европой, промывающей мозги через НПО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сыронизировал над "прогрессивной Европой", промывающей мозги через неправительственные организации.
"Прогрессивная Европа - 10 миллиардов долларов на финансирование промывающих мозги НПО (увеличение в шесть раз), чтобы сделать европейцев "более осведомленными и ценящими разнообразность (мигрантов и других)", - написал он в соцсети X, комментируя публикацию одного из пользователей о предложении увеличить в бюджете ЕС траты на НПО.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
