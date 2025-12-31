https://ria.ru/20251231/evropa-2065790135.html
Глава РФПИ сыронизировал над "прогрессивной Европой", промывающей мозги
Глава РФПИ сыронизировал над "прогрессивной Европой", промывающей мозги - РИА Новости, 31.12.2025
Глава РФПИ сыронизировал над "прогрессивной Европой", промывающей мозги
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сыронизировал над... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T01:23:00+03:00
2025-12-31T01:23:00+03:00
2025-12-31T01:23:00+03:00
экономика
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/29/1563022914_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_9b994b83ffdfd1d8e78fb3875730fa5a.jpg
https://ria.ru/20251207/evropa-2060399102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/29/1563022914_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_3d00120872a6f953a918e814805f7e01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
Экономика, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
Глава РФПИ сыронизировал над "прогрессивной Европой", промывающей мозги
Дмитриев сыронизировал над прогрессивной Европой, промывающей мозги через НПО