ЕСПЧ потребовал от Британии обосновать лишение гражданства жены боевика ИГ*

ЛОНДОН, 31 дек - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от Великобритании обосновать решение лишить гражданства страны Шамимы Бегум, сбежавшей в Сирию жены боевика ИГ*, сообщает газета Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от Великобритании обосновать решение лишить гражданства страны Шамимы Бегум, сбежавшей в Сирию жены боевика ИГ*, сообщает газета Telegraph

В 2024 году Верховный суд Великобритании отказался от рассмотрения апелляции Шамимы Бегум, которая была лишена британского гражданства в 2019 году и пытается добиться его восстановления.

Суд намерен выяснить, нарушил ли Лондон права человека Бегум, а также не нарушило ли британское министерство внутренних дел свои обязательства в области борьбы с торговлей людьми. Как отмечается, судьи подозревают, что Лондон мог использовать лишение гражданства в качестве наказания, при том, что 26-я статья Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми запрещает преследование тех, кто совершил преступление, будучи жертвой торговли людьми.

Адвокаты Бегум заявили газете, что британское МВД не приняло в расчет то обстоятельство, что их клиентка подверглась торговле людьми.

"Запрос из Страсбурга предоставляет беспрецедентную возможность для Великобритании, а также для г-жи Бегум рассмотреть важные обстоятельства, поднятые в ее деле, которые до сих пор игнорировались, обходились стороной или нарушались предыдущими администрациями Великобритании", - говорится в комментарии юристов.

По их мнению, невозможно оспорить тот факт, что Бегум "заманивали, поощряли и обманывали в целях сексуальной эксплуатации".

В Хоум-офис заявили, что намерены "решительно защищать" свое решение и подчеркнули, что Бегум представляла угрозу национальной безопасности.

Теневой министр юстиции от Консервативной партии Роберт Дженрик заявил, что подобное вмешательство ЕСПЧ во внутренние дела Великобритании является наглядной иллюстрацией того, почему Лондону следует покинуть организацию. Лидер правой партии Reform UK Найджел Фараж назвал действия ЕСПЧ возмутительными и также призвал к выходу из организации.

В 2015 году Шамима Бегум в возрасте 15 лет сбежала от семьи в Лондоне и уехала в Сирию , чтобы присоединиться к ИГ*. Там она вышла замуж за боевика, прибывшего на территорию САР из Нидерландов . Позднее она заявляла о своем желании вернуться в Великобританию, однако в 2019 году глава МВД Британии лишил Бегум гражданства. Британские власти разрешили вернуться на родину лишь её ребенку, поскольку он родился до лишения матери гражданства и, следовательно, является британцем. Бегум, до того похоронившая уже двоих детей, заявила, что не отпустит сына одного, и продолжала настаивать на своем возвращении на родину. В марте 2019 года мальчик умер. Верховный суд Великобритании отказал ей в праве вернуться в страну для ведения судебного разбирательства по делу о лишении гражданства. В настоящее время Бегум находится в лагере беженцев на севере Сирии.

Ранее женщина отрицала причастность к деятельности террористической организации, заявляя, что была простой домохозяйкой, никогда не участвовала в операциях и не призывала других людей присоединиться к боевикам.