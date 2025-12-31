Рейтинг@Mail.ru
ЕСПЧ потребовал от Британии обосновать лишение гражданства жены боевика ИГ* - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/espch-2065875813.html
ЕСПЧ потребовал от Британии обосновать лишение гражданства жены боевика ИГ*
ЕСПЧ потребовал от Британии обосновать лишение гражданства жены боевика ИГ* - РИА Новости, 31.12.2025
ЕСПЧ потребовал от Британии обосновать лишение гражданства жены боевика ИГ*
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от Великобритании обосновать решение лишить гражданства страны Шамимы Бегум, сбежавшей в Сирию жены боевика... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T19:30:00+03:00
2025-12-31T19:30:00+03:00
в мире
великобритания
лондон
европейский суд по правам человека (еспч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd55b3b8fbafb2e16030d712c888467d.jpg
https://ria.ru/20250520/terrorizm-2017977006.html
https://ria.ru/20251204/ssha-2059719648.html
https://ria.ru/20251013/adzharija-2047978316.html
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153393_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e463df63421268d78331c38537d850e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, лондон, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Великобритания, Лондон, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
ЕСПЧ потребовал от Британии обосновать лишение гражданства жены боевика ИГ*

ЕСПЧ потребовал от Британии обосновать лишение гражданства жены боевика ИГ Бегум

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 31 дек - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от Великобритании обосновать решение лишить гражданства страны Шамимы Бегум, сбежавшей в Сирию жены боевика ИГ*, сообщает газета Telegraph.
В 2024 году Верховный суд Великобритании отказался от рассмотрения апелляции Шамимы Бегум, которая была лишена британского гражданства в 2019 году и пытается добиться его восстановления.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Арестованный за попытку вступить в ИГ* может лишиться гражданства
20 мая 2025, 05:25
"Европейский суд по правам человека потребовал от Великобритании обосновать свое решение лишить 26-летнюю женщину гражданства", - пишет издание.
Суд намерен выяснить, нарушил ли Лондон права человека Бегум, а также не нарушило ли британское министерство внутренних дел свои обязательства в области борьбы с торговлей людьми. Как отмечается, судьи подозревают, что Лондон мог использовать лишение гражданства в качестве наказания, при том, что 26-я статья Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми запрещает преследование тех, кто совершил преступление, будучи жертвой торговли людьми.
Адвокаты Бегум заявили газете, что британское МВД не приняло в расчет то обстоятельство, что их клиентка подверглась торговле людьми.
"Запрос из Страсбурга предоставляет беспрецедентную возможность для Великобритании, а также для г-жи Бегум рассмотреть важные обстоятельства, поднятые в ее деле, которые до сих пор игнорировались, обходились стороной или нарушались предыдущими администрациями Великобритании", - говорится в комментарии юристов.
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В США задержали гражданина Афганистана по подозрению в содействии ИГ*
4 декабря 2025, 11:10
По их мнению, невозможно оспорить тот факт, что Бегум "заманивали, поощряли и обманывали в целях сексуальной эксплуатации".
В Хоум-офис заявили, что намерены "решительно защищать" свое решение и подчеркнули, что Бегум представляла угрозу национальной безопасности.
Теневой министр юстиции от Консервативной партии Роберт Дженрик заявил, что подобное вмешательство ЕСПЧ во внутренние дела Великобритании является наглядной иллюстрацией того, почему Лондону следует покинуть организацию. Лидер правой партии Reform UK Найджел Фараж назвал действия ЕСПЧ возмутительными и также призвал к выходу из организации.
В 2015 году Шамима Бегум в возрасте 15 лет сбежала от семьи в Лондоне и уехала в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ*. Там она вышла замуж за боевика, прибывшего на территорию САР из Нидерландов. Позднее она заявляла о своем желании вернуться в Великобританию, однако в 2019 году глава МВД Британии лишил Бегум гражданства. Британские власти разрешили вернуться на родину лишь её ребенку, поскольку он родился до лишения матери гражданства и, следовательно, является британцем. Бегум, до того похоронившая уже двоих детей, заявила, что не отпустит сына одного, и продолжала настаивать на своем возвращении на родину. В марте 2019 года мальчик умер. Верховный суд Великобритании отказал ей в праве вернуться в страну для ведения судебного разбирательства по делу о лишении гражданства. В настоящее время Бегум находится в лагере беженцев на севере Сирии.
Ранее женщина отрицала причастность к деятельности террористической организации, заявляя, что была простой домохозяйкой, никогда не участвовала в операциях и не призывала других людей присоединиться к боевикам.
* Запрещенная в России террористическая организация
Здание Службы государственной безопасности Грузии - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Аджарии задержали троих граждан Грузии за пособничество ИГ*
13 октября 2025, 15:30
 
В миреВеликобританияЛондонЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала