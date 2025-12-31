Рейтинг@Mail.ru
Из-за удара по резиденции Киев может потерять территории, заявили в Европе - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/es-2065871306.html
Из-за удара по резиденции Киев может потерять территории, заявили в Европе
Из-за удара по резиденции Киев может потерять территории, заявили в Европе - РИА Новости, 31.12.2025
Из-за удара по резиденции Киев может потерять территории, заявили в Европе
Удары Киева по резиденции президента России Владимира Путина могут обернуться для Украины потерей новых территорий и ослаблением её переговорных позиций, заявил РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T18:23:00+03:00
2025-12-31T18:23:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
владимир путин
фернан картайзер
сергей лавров
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020665512_0:776:2047:1927_1920x0_80_0_0_2b4eaa65ab889d0fd16a1c5e04de2123.jpg
https://ria.ru/20251231/zelenskiy-2065863131.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020665512_0:768:2047:2303_1920x0_80_0_0_8400e806f505031c1dcf41ee16396abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, владимир путин, фернан картайзер, сергей лавров, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Фернан Картайзер, Сергей Лавров, Воздушно-космические силы России
Из-за удара по резиденции Киев может потерять территории, заявили в Европе

Картайзер: из-за удара по резиденции Путина Киев может потерять новые территории

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФернан Картайзер
Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Фернан Картайзер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 31 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Удары Киева по резиденции президента России Владимира Путина могут обернуться для Украины потерей новых территорий и ослаблением её переговорных позиций, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
"В конечном счёте украинские атаки могут привести к более существенному сокращению её будущих военных возможностей, а также её территориального объёма. Роль Украины на переговорах может оказаться ослабленной, особенно в части её влияния на Вашингтон", – сказал он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Журналист раскрыл, что произошло с Зеленским из-за событий на Украине
Вчера, 16:55
 
В миреРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинФернан КартайзерСергей ЛавровВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала