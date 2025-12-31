Из-за удара по резиденции Киев может потерять территории, заявили в Европе

БРЮССЕЛЬ, 31 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Удары Киева по резиденции президента России Владимира Путина могут обернуться для Украины потерей новых территорий и ослаблением её переговорных позиций, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
"В конечном счёте украинские атаки могут привести к более существенному сокращению её будущих военных возможностей, а также её территориального объёма. Роль Украины на переговорах может оказаться ослабленной, особенно в части её влияния на Вашингтон", – сказал он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.