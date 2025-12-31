Из-за удара по резиденции Киев может потерять территории, заявили в Европе

БРЮССЕЛЬ, 31 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Удары Киева по резиденции президента России Владимира Путина могут обернуться для Украины потерей новых территорий и ослаблением её переговорных позиций, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.