"Останется на обочине". В США раскрыли, что случится при дружбе с Россией

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинский конфликт и налаживание отношений между Россией и США сильно ударили по Евросоюзу и НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
Вместе с тем Макговерн предположил, что недальновидная политика Евросоюза обернется для него и НАТО тяжелыми последствиями.
"Европейцы, вероятно, не оправятся после авантюры с попыткой присвоить российские деньги. Теперь фон дер Ляйен на десятилетие останется на обочине. Вероятно, ее собираются подвергнуть импичменту. Так что именно Евросоюз и НАТО пострадали от ситуации на Украине больше всего. А США больше заинтересованы в налаживании отношений с Россией", — подытожил аналитик.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Между тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.