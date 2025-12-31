Рейтинг@Mail.ru
"Останется на обочине". В США раскрыли, что случится при дружбе с Россией
01:33 31.12.2025
"Останется на обочине". В США раскрыли, что случится при дружбе с Россией
"Останется на обочине". В США раскрыли, что случится при дружбе с Россией
Украинский конфликт и налаживание отношений между Россией и США сильно ударили по Евросоюзу и НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире... РИА Новости, 31.12.2025
"Останется на обочине". В США раскрыли, что случится при дружбе с Россией

Макговерн: восстановление отношений между РФ и США сильно ударят по ЕС и НАТО

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинский конфликт и налаживание отношений между Россией и США сильно ударили по Евросоюзу и НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"НАТО разваливается. Блок — ничто без США... И если Вашингтон хочет дружить с Москвой, что будет с поджигателями войны в Европе? <…> Кто-нибудь еще верит, что США выполнят статью пять и вступятся за Эстонию, если та спровоцирует конфликт с Россией? Никто и раньше не верил", — отметил он.
Вместе с тем Макговерн предположил, что недальновидная политика Евросоюза обернется для него и НАТО тяжелыми последствиями.
"Европейцы, вероятно, не оправятся после авантюры с попыткой присвоить российские деньги. Теперь фон дер Ляйен на десятилетие останется на обочине. Вероятно, ее собираются подвергнуть импичменту. Так что именно Евросоюз и НАТО пострадали от ситуации на Украине больше всего. А США больше заинтересованы в налаживании отношений с Россией", — подытожил аналитик.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Между тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
