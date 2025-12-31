Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии энергетики отнесут к подакцизным товарам с 2026 года - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 31.12.2025 (обновлено: 16:53 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/energetik-2065861977.html
В Белоруссии энергетики отнесут к подакцизным товарам с 2026 года
В Белоруссии энергетики отнесут к подакцизным товарам с 2026 года - РИА Новости, 31.12.2025
В Белоруссии энергетики отнесут к подакцизным товарам с 2026 года
Безалкогольные энергетические напитки с 1 января 2026 года будут отнесены в Белоруссии к подакцизным товарам, сообщил Государственный таможенный комитет. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T16:51:00+03:00
2025-12-31T16:53:00+03:00
белоруссия
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920257855_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_a622fdcee0fe326eaba8976f689c4343.jpg
https://ria.ru/20251224/rossiya-2064384779.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920257855_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ce43330cf7538633d9be797f862ca939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Евразийский экономический союз, В мире
В Белоруссии энергетики отнесут к подакцизным товарам с 2026 года

В Белоруссии энергетические напитки отнесут к подакцизным товарам с 2026 года

© iStock.com / ancoayМеталлические банки от напитков
Металлические банки от напитков - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© iStock.com / ancoay
Металлические банки от напитков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Безалкогольные энергетические напитки с 1 января 2026 года будут отнесены в Белоруссии к подакцизным товарам, сообщил Государственный таможенный комитет.
"С 1 января 2026 года вступают в силу нормативные предписания ст. 150 Налогового кодекса Республики Беларусь, которым предусматривается отнесение к подакцизным товарам безалкогольных энергетических напитков. Такими напитками признаются безалкогольные напитки, классифицируемые кодами 2202 10 000 0, 2202 99 180 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, в составе которых содержится хотя бы одно из тонизирующих веществ, за исключением чая, кофе и напитков на их основе", - сообщила пресс-служба ГТК.
Под тонизирующими веществами понимаются кофеин, содержащие кофеин растения (растительные экстракты), гуарана, мате, а также лекарственные растения - женьшень, левзея, родиола розовая, лимонник, элеутерококк и их экстракты.
Таможня разъяснила также порядок оформления декларации на товары в случае уплаты акцизов в отношении безалкогольных энергетических напитков.
Продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Продажу энергетиков запретили в школах Татарстана
24 декабря 2025, 15:51
 
БелоруссияЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала