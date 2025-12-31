https://ria.ru/20251231/energetik-2065861977.html
В Белоруссии энергетики отнесут к подакцизным товарам с 2026 года
В Белоруссии энергетики отнесут к подакцизным товарам с 2026 года - РИА Новости, 31.12.2025
В Белоруссии энергетики отнесут к подакцизным товарам с 2026 года
Безалкогольные энергетические напитки с 1 января 2026 года будут отнесены в Белоруссии к подакцизным товарам, сообщил Государственный таможенный комитет. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T16:51:00+03:00
2025-12-31T16:51:00+03:00
2025-12-31T16:53:00+03:00
белоруссия
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920257855_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_a622fdcee0fe326eaba8976f689c4343.jpg
https://ria.ru/20251224/rossiya-2064384779.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920257855_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ce43330cf7538633d9be797f862ca939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Евразийский экономический союз, В мире
В Белоруссии энергетики отнесут к подакцизным товарам с 2026 года
В Белоруссии энергетические напитки отнесут к подакцизным товарам с 2026 года
МИНСК, 31 дек - РИА Новости.
Безалкогольные энергетические напитки с 1 января 2026 года будут отнесены в Белоруссии к подакцизным товарам, сообщил
Государственный таможенный комитет.
"С 1 января 2026 года вступают в силу нормативные предписания ст. 150 Налогового кодекса Республики Беларусь, которым предусматривается отнесение к подакцизным товарам безалкогольных энергетических напитков. Такими напитками признаются безалкогольные напитки, классифицируемые кодами 2202 10 000 0, 2202 99 180 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
, в составе которых содержится хотя бы одно из тонизирующих веществ, за исключением чая, кофе и напитков на их основе", - сообщила пресс-служба ГТК.
Под тонизирующими веществами понимаются кофеин, содержащие кофеин растения (растительные экстракты), гуарана, мате, а также лекарственные растения - женьшень, левзея, родиола розовая, лимонник, элеутерококк и их экстракты.
Таможня разъяснила также порядок оформления декларации на товары в случае уплаты акцизов в отношении безалкогольных энергетических напитков.