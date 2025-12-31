https://ria.ru/20251231/egipet-2065890019.html
Корабль с гуманитарным грузом для сектора Газа прибыл в Египет
Корабль из ОАЭ с 7,3 тысячи тонн гуманитарной помощи для сектора Газа прибыл в египетский порт Эль-Ариш, заявило министерство обороны ОАЭ. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T23:31:00+03:00
в мире
оаэ
эль-ариш
абу-даби
обострение палестино-израильского конфликта
египет
Корабль из ОАЭ с 7,3 тысячи тонн гумпомощи для сектора Газа прибыл в Эль-Ариш