Рейтинг@Mail.ru
Корабль с гуманитарным грузом для сектора Газа прибыл в Египет - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/egipet-2065890019.html
Корабль с гуманитарным грузом для сектора Газа прибыл в Египет
Корабль с гуманитарным грузом для сектора Газа прибыл в Египет - РИА Новости, 31.12.2025
Корабль с гуманитарным грузом для сектора Газа прибыл в Египет
Корабль из ОАЭ с 7,3 тысячи тонн гуманитарной помощи для сектора Газа прибыл в египетский порт Эль-Ариш, заявило министерство обороны ОАЭ. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T23:31:00+03:00
2025-12-31T23:31:00+03:00
в мире
оаэ
эль-ариш
абу-даби
обострение палестино-израильского конфликта
египет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901874870_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_78c25798cc7bdb49898ad72470eed36b.jpg
https://ria.ru/20251231/axios-2065854756.html
оаэ
эль-ариш
абу-даби
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901874870_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_37b41caadf2fdf590b47239138147fc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, эль-ариш, абу-даби, обострение палестино-израильского конфликта, египет
В мире, ОАЭ, Эль-Ариш, Абу-Даби, Обострение палестино-израильского конфликта, Египет
Корабль с гуманитарным грузом для сектора Газа прибыл в Египет

Корабль из ОАЭ с 7,3 тысячи тонн гумпомощи для сектора Газа прибыл в Эль-Ариш

© AP Photo / Fatima ShbairОбломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Обломки зданий, пострадавших от израильского авиаудара, в городе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 31 дек - РИА Новости. Корабль из ОАЭ с 7,3 тысячи тонн гуманитарной помощи для сектора Газа прибыл в египетский порт Эль-Ариш, заявило министерство обороны ОАЭ.
"На борту судна находятся различные гуманитарные грузы общим весом более 7,3 тысячи тонн, включая базовые продукты питания, временное жилье, зимнюю одежду и пищевые добавки для женщин и детей в ответ на неотложные гуманитарные потребности в секторе Газа", - говорится в заявлении минобороны ОАЭ в соцсети Х.
Корабль отправился в плавание из порта Халифа в Абу-Даби 19 декабря. Груз был совместно подготовлен рядом эмиратских гуманитарных и благотворительных организаций, подчеркивается в сообщении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Нетаньяху согласился перейти ко второму этапу сделки по Газе, пишет Axios
Вчера, 16:11
 
В миреОАЭЭль-АришАбу-ДабиОбострение палестино-израильского конфликтаЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала