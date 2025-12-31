В Египте археологи обнаружили древнеримское кладбище и мастерские

КАИР, 30 дек - РИА Новости. Археологи обнаружили в ходе раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере Египта древнеримское кладбище, а также мастерские времен Позднего периода (664 – 332 гг. до н.э.) и эпохи Птолемеев (323 – 30 гг. до н.э.), заявило министерство туризма и древностей страны.

"Совместная египетско-итальянская археологическая миссия во время работ на объектах Ком-эль-Ахмар и Ком-Васит в провинции Эль-Бухейра обнаружила производственные мастерские, относящиеся к Позднему периоду и началу периода Птолемеев, а также часть римского кладбища", - говорится в заявлении министерства.

По словам генсека Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммеда Исмаила Халеда, находки являются важным научным дополнением для изучения моделей поселений, погребальных практик и производства в западной части дельты Нила.

Согласно заявлению, мастерские представляют собой большое здание, поделенное на шесть комнат, две из которых были предназначены для переработки рыбы. Отмечается, что миссия нашла около 9,7 тысячи рыбьих костей. Что касается других комнат, то в них археологи обнаружили фаянсовые амулеты, амфоры и греческую керамику.