В Краснодарском крае восстановили движение поездов - РИА Новости, 31.12.2025
20:48 31.12.2025 (обновлено: 21:15 31.12.2025)
В Краснодарском крае восстановили движение поездов
В Краснодарском крае восстановили движение поездов
происшествия, краснодарский край, федеральная пассажирская компания, северо-кавказская железная дорога
Происшествия, Краснодарский край, Федеральная пассажирская компания, Северо-Кавказская железная дорога
Пассажирский поезд
Пассажирский поезд. Архивное фото
КРАСНОДАР, 31 дек - РИА Новости. Движение поездов в Краснодарском крае восстановили, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как сообщила в среду пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), в 2.05 мск на участке между станциями "Гулькевичи" и "Отрадо-Кубанская" в Краснодарском крае Северо-Кавказской железной дороги по техническим причинам остановили пассажирский поезд №442 сообщением "Ростов - Адлер". Южная транспортная прокуратура уточнила, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) объявила о задержании 55 поездов.
"Движение (поездов в Краснодарском крае - ред.) восстановлено", - сказали агентству в правоохранительных органах.
Собеседник агентства добавил, что задержка по некоторым поездам в Краснодарском крае составляет до 14 часов, при этом 17 поездов, в том числе на Кубани, идут с задержкой более восьми часов: речь идет о станицах Белореченская, Кавказская, Тихорецкая, а также о Туапсе и Минеральных Водах.
ПроисшествияКраснодарский крайФедеральная пассажирская компанияСеверо-Кавказская железная дорога
 
 
