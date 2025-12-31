В Омской области четыре машины столкнулись на трассе, один человек погиб

ОМСК, 31 дек - РИА Новости. Человек погиб, шестеро пострадали во время столкновения двух фур и двух легковых автомобилей на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
ДТП произошло вечером 30 декабря на трассе "Тюмень-Омск", которую жители Омской области называют "трассой смерти" из-за большого количества ДТП с летальным исходом. Водитель большегруза MAN двигался по трассе и в районе 469-го километра выехал на встречную полосу и врезался в другую фуру MAN. После этого в них врезались легковые KIA и Volvo.
"В результате ДТП водитель "Вольво" от полученных травм скончался, медицинская помощь потребовалась 43-летнему водителю "Киа", трем его пассажирам (40-летней женщине, 15-летнему подростку и восьмилетней девочке), а также двум водителям автомобилей MAN", - сообщили в пресс-службе.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Ход проверки контролируется прокуратурой Омской области.
В Омской области в массовом ДТП погиб водитель "Камаза"
27 августа 2025, 14:35