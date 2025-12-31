Рейтинг@Mail.ru
В Омской области четыре машины столкнулись на трассе, один человек погиб
08:36 31.12.2025 (обновлено: 16:51 31.12.2025)
В Омской области четыре машины столкнулись на трассе, один человек погиб
В Омской области четыре машины столкнулись на трассе, один человек погиб
Человек погиб, шестеро пострадали во время столкновения двух фур и двух легковых автомобилей на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе региональной... РИА Новости, 31.12.2025
В Омской области четыре машины столкнулись на трассе, один человек погиб

В Омской области в ДТП с 4 машинами один человек погиб и 6 пострадали

© Фото : Прокуратура Омской областиПоследствия ДТП в Омской области. 31 декабря 2025
Последствия ДТП в Омской области. 31 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Прокуратура Омской области
Последствия ДТП в Омской области. 31 декабря 2025
ОМСК, 31 дек - РИА Новости. Человек погиб, шестеро пострадали во время столкновения двух фур и двух легковых автомобилей на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
ДТП произошло вечером 30 декабря на трассе "Тюмень-Омск", которую жители Омской области называют "трассой смерти" из-за большого количества ДТП с летальным исходом. Водитель большегруза MAN двигался по трассе и в районе 469-го километра выехал на встречную полосу и врезался в другую фуру MAN. После этого в них врезались легковые KIA и Volvo.
© Фото : Прокуратура Омской областиПоследствия ДТП в Омской области. 31 декабря 2025
Последствия ДТП в Омской области. 31 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Прокуратура Омской области
Последствия ДТП в Омской области. 31 декабря 2025
"В результате ДТП водитель "Вольво" от полученных травм скончался, медицинская помощь потребовалась 43-летнему водителю "Киа", трем его пассажирам (40-летней женщине, 15-летнему подростку и восьмилетней девочке), а также двум водителям автомобилей MAN", - сообщили в пресс-службе.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Ход проверки контролируется прокуратурой Омской области.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
