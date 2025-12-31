В Омской области четыре машины столкнулись на трассе, один человек погиб

"В результате ДТП водитель "Вольво" от полученных травм скончался, медицинская помощь потребовалась 43-летнему водителю "Киа", трем его пассажирам (40-летней женщине, 15-летнему подростку и восьмилетней девочке), а также двум водителям автомобилей MAN", - сообщили в пресс-службе.