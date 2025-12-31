Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Донецк с помощью ударного беспилотника - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 31.12.2025
ВСУ атаковали Донецк с помощью ударного беспилотника
ВСУ применили ударный БПЛА самолетного типа при атаке на частный дом в Донецке, рассказал журналистам сотрудник Следственного комитета России. РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецк
куйбышевский район
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецк
куйбышевский район
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 дек – РИА Новости. ВСУ применили ударный БПЛА самолетного типа при атаке на частный дом в Донецке, рассказал журналистам сотрудник Следственного комитета России.
«
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получил частный жилой дом в частном жилом секторе, а также хозпостройка ... обнаружены фрагменты, предположительно, от ударного БПЛА самолетного типа, осколки и фрагменты которого будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", - сказал сотрудник СК РФ.
Как передает корреспондент РИА Новости, удар беспилотника пришелся по частному сектору Куйбышевского района. Взрыв дрона пришелся непосредственно перед жилым домом, вследствие чего была разрушена хозпостройка и повреждены два жилых дома. На месте происшествия были обнаружены характерные фрагменты БПЛА - хвост беспилотника, микросхемы, части двигателя и обшивка.
"Утром я услышал рев этого дрона, и потом он упал. Упал, вспыхнул, пламя выше яблони было. Мы были в доме, я жене сказал быстро от окна отойти. И оно рвануло", - поделился очевидец происшествия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкКуйбышевский районВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
