https://ria.ru/20251231/donetsk-2065843380.html
ВСУ атаковали Донецк с помощью ударного беспилотника
ВСУ атаковали Донецк с помощью ударного беспилотника - РИА Новости, 31.12.2025
ВСУ атаковали Донецк с помощью ударного беспилотника
ВСУ применили ударный БПЛА самолетного типа при атаке на частный дом в Донецке, рассказал журналистам сотрудник Следственного комитета России. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T14:43:00+03:00
2025-12-31T14:43:00+03:00
2025-12-31T14:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецк
куйбышевский район
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецк
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, донецк, куйбышевский район, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецк, Куйбышевский район, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ атаковали Донецк с помощью ударного беспилотника
ВСУ применили ударный беспилотник самолетного типа при атаке на дом в Донецке
ДОНЕЦК, 31 дек – РИА Новости. ВСУ применили ударный БПЛА самолетного типа при атаке на частный дом в Донецке, рассказал журналистам сотрудник Следственного комитета России.
«
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получил частный жилой дом в частном жилом секторе, а также хозпостройка ... обнаружены фрагменты, предположительно, от ударного БПЛА самолетного типа, осколки и фрагменты которого будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", - сказал сотрудник СК РФ.
Как передает корреспондент РИА Новости, удар беспилотника пришелся по частному сектору Куйбышевского района. Взрыв дрона пришелся непосредственно перед жилым домом, вследствие чего была разрушена хозпостройка и повреждены два жилых дома. На месте происшествия были обнаружены характерные фрагменты БПЛА - хвост беспилотника, микросхемы, части двигателя и обшивка.
"Утром я услышал рев этого дрона, и потом он упал. Упал, вспыхнул, пламя выше яблони было. Мы были в доме, я жене сказал быстро от окна отойти. И оно рвануло", - поделился очевидец происшествия.