ВСУ атаковали Донецк с помощью ударного беспилотника

«

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получил частный жилой дом в частном жилом секторе, а также хозпостройка ... обнаружены фрагменты, предположительно, от ударного БПЛА самолетного типа, осколки и фрагменты которого будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", - сказал сотрудник СК РФ.