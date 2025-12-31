https://ria.ru/20251231/dolina-2065886450.html
Долина появилась в новогоднем фильме ТНТ
Долина появилась в новогоднем фильме ТНТ - РИА Новости, 31.12.2025
Долина появилась в новогоднем фильме ТНТ
Эпизод с участием певицы Ларисы Долиной появился в эфире новогоднего фильма ТНТ "Невероятные приключения Шурика". РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T22:16:00+03:00
2025-12-31T22:16:00+03:00
2025-12-31T22:16:00+03:00
лариса долина
тина канделаки (тинатин канделаки)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064582462_0:0:2502:1408_1920x0_80_0_0_138547a025b32a1ed1c09d7b83754206.jpg
https://ria.ru/20251231/dolina-2065879260.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064582462_206:0:2489:1712_1920x0_80_0_0_5c0accdb8a915d9719adf1098a63eaa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса долина, тина канделаки (тинатин канделаки)
Лариса Долина, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)
Долина появилась в новогоднем фильме ТНТ
Долина появилась в новогоднем фильме ТНТ "Невероятные приключения Шурика"