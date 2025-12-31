Рейтинг@Mail.ru
31.12.2025
22:16 31.12.2025
Долина появилась в новогоднем фильме ТНТ
Долина появилась в новогоднем фильме ТНТ - РИА Новости, 31.12.2025
Долина появилась в новогоднем фильме ТНТ
Эпизод с участием певицы Ларисы Долиной появился в эфире новогоднего фильма ТНТ "Невероятные приключения Шурика".
Долина появилась в новогоднем фильме ТНТ

Долина появилась в новогоднем фильме ТНТ "Невероятные приключения Шурика"

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Эпизод с участием певицы Ларисы Долиной появился в эфире новогоднего фильма ТНТ "Невероятные приключения Шурика".
Фильм "Невероятные приключения Шурика" вышел в эфир на телеканале ТНТ в 20.30 по московскому времени в среду.
В фильме Долина играет двоюродную тётю товарища Саахова, в эфире ее персонаж появился с музыкальным номером, где Долина исполнила песню Дарьи Зотеевой (Инстасамки) "За деньги да".
Ранее директор телеканала ТНТ Тина Канделаки сообщала, что эпизод с участием певицы Долиной останется в новогоднем фильме ТНТ "Невероятные приключения Шурика".
Долину покажут на нескольких каналах в новогоднюю ночь
