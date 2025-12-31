Рейтинг@Mail.ru
31.12.2025
20:13 31.12.2025
Долину покажут на нескольких каналах в новогоднюю ночь
Долину покажут на нескольких каналах в новогоднюю ночь
россия, лариса долина
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина . Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что ее покажут в новогодних передачах на нескольких телеканалах.
Ранее на фоне судебного разбирательства между Ларисой Долиной и Полиной Лурье по поводу квартиры в Москве в соцсетях начался флешмоб против певицы, символом которого стала песня "Погода в доме". В сети также высказывали предположения, что выступления Долиной могут вырезать из телеэфиров.
Долина собрала ошеломительные овации на спектакле в театре на Таганке
Вчера, 18:41
"Новогодняя ночь на Первом, "Голубой огонек" на "России-1", "Новогоднее новоселье" на НТВ", - говорится в программе, которую опубликовала певица в своем Telegram-канале.
Кроме того, Долина приняла участие в программе "Кстати" на платформе VK.
В первый день нового года артистку покажут на Первом канале в программе "Наш Новый год", на "России-1" - в "Песне года", на НТВ - на "Золотом граммофоне". На следующий день, 2 января, с Долиной покажут "Песню года" и "Главный новогодний концерт".
Седьмого января на Первом канале зрители могут увидеть Долину в рамках концерта "Рождество с Григорием Лепсом", а 9 января - в концерте к 100-летию Владимира Шаинского на Первом канале и в концерте "Юбилей Кима Брейтбурга" на НТВ.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, которая заявляла, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Всё время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Долина вывезла электронное пианино из квартиры в Хамовниках
30 декабря 2025, 16:02
 
