Долина собрала ошеломительные овации на спектакле в театре на Таганке

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина собрала ошеломительные овации зала на спектакле "Фигаро" в Театре на Таганке в канун Нового года, передает корреспондент РИА Новости.

На дневном показе собрался практически полный зал. Публика активно реагировала на происходящее на сцене действо: смеялась над шутками артистов, одаривала их бурными аплодисментами и криками "Браво!"

В конце спектакля артисты традиционно вышли на поклон. Зал ликовал, практически все зрители аплодировали стоя. Аплодисменты не смолкали на протяжении десяти минут. Долиной подарили два букета белых роз. Кроме того, мальчик вручил ей один из символов Нового года - елочную игрушку.

Лариса Долина вновь выйдет на сцену в роли Марселины вечером, в 18.00 мск. Этот показ соберет аншлаг, так как все билеты на него проданы.

Премьера спектакля "Фигаро" состоялась в 2023 году. Режиссером выступил Денис Бокурадзе. В основе постановки пьеса "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше.

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долины из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.