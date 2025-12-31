Рейтинг@Mail.ru
15:10 31.12.2025
В Театре на Таганке почти полный зал собрался на спектакль с Долиной
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Лариса Долина
Лариса Долина
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Почти полный зал собрался на спектакле "Фигаро" с участием народной артистки РФ Ларисы Долиной в Театре на Таганке днем в канун Нового года, передает корреспондент РИА Новости.
Долина играет Марселину в спектакле "Фигаро".
На дневном показе зал театра заполнен практически полностью - по оценкам корреспондента РИА Новости, на 90%. На вечернем показе планируется аншлаг, так как все билеты на него проданы. В роли Марселины вечером также выйдет Лариса Долина.
Премьера спектакля "Фигаро" состоялась в 2023 году. Режиссером выступил Денис Бокурадзе. В основе постановки пьеса "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долины из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Россия Лариса Долина Московский городской суд Дело о квартире Долиной
 
 
