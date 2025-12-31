https://ria.ru/20251231/dolina-2065846774.html
В Театре на Таганке почти полный зал собрался на спектакль с Долиной
В Театре на Таганке почти полный зал собрался на спектакль с Долиной - РИА Новости, 31.12.2025
В Театре на Таганке почти полный зал собрался на спектакль с Долиной
Почти полный зал собрался на спектакле "Фигаро" с участием народной артистки РФ Ларисы Долиной в Театре на Таганке днем в канун Нового года, передает... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T15:10:00+03:00
2025-12-31T15:10:00+03:00
2025-12-31T15:10:00+03:00
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585303_373:7:2706:1319_1920x0_80_0_0_a90dee415b7aae0cbb4e4b59dabbf06c.jpg
https://ria.ru/20251226/dolina-2064981941.html
https://ria.ru/20251229/vyselenie-2065457656.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585303_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2319ab0f04a6918bfbf947a4d1581eb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
В Театре на Таганке почти полный зал собрался на спектакль с Долиной
РИАН: в Театре на Таганке почти полный зал на спектакле "Фигаро" с Долиной
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Почти полный зал собрался на спектакле "Фигаро" с участием народной артистки РФ Ларисы Долиной в Театре на Таганке днем в канун Нового года, передает корреспондент РИА Новости.
Долина играет Марселину в спектакле "Фигаро".
На дневном показе зал театра заполнен практически полностью - по оценкам корреспондента РИА Новости, на 90%. На вечернем показе планируется аншлаг, так как все билеты на него проданы. В роли Марселины вечером также выйдет Лариса Долина
.
Премьера спектакля "Фигаро" состоялась в 2023 году. Режиссером выступил Денис Бокурадзе. В основе постановки пьеса "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше.
Мосгорсуд
25 декабря вынес решение о выселении Долины из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.