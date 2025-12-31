В Театре на Таганке почти полный зал собрался на спектакль с Долиной

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Почти полный зал собрался на спектакле "Фигаро" с участием народной артистки РФ Ларисы Долиной в Театре на Таганке днем в канун Нового года, передает корреспондент РИА Новости.

Долина играет Марселину в спектакле "Фигаро".

На дневном показе зал театра заполнен практически полностью - по оценкам корреспондента РИА Новости, на 90%. На вечернем показе планируется аншлаг, так как все билеты на него проданы. В роли Марселины вечером также выйдет Лариса Долина

Премьера спектакля "Фигаро" состоялась в 2023 году. Режиссером выступил Денис Бокурадзе. В основе постановки пьеса "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше.

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долины из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.

Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.