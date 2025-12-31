Суд обязал людей, кому перевели деньги Долиной, вернуть их с процентами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек — РИА Новости. Владельцев счетов, на которые Лариса Долина переводила деньги под влиянием мошенников, обязали вернуть ей средства с процентами, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Так, решение суда Йошкар-Олы касается:
- Леонтьева Дмитрия Михайловича — он должен отдать пять миллионов и 537 018 рублей;
- Основы Андрея Дмитриевича — 13,5 миллиона и 1 939 787;
- Южаниной Варвары Сергеевны — 13 миллионов и 1 867 943;
- Кондукторова Василия Валерьевича — четыре миллиона и 548 522;
- Миловатского Николая Витальевича — 4,1 миллиона и 567 757;
- Быстровой Маргариты Александровны — 7,5 миллиона и 1 060 610;
- Кольцова Дмитрия Алексеевича — семь миллионов и 993 575;
- Горячева Романа Андреевича — три миллиона и 416 637;
- Герцена Олега Владимировича — четыре миллиона и 560 762.
Общая сумма, которую ответчики должны вернуть артистке, составляет 69,5 миллиона рублей — из них 61,1 миллиона незаконного обогащения и 8,493 миллиона — проценты за пользование чужими средствами.
СМИ раскрыли новые подробности выселения Долиной
29 декабря 2025, 16:32
Дело певицы
Артистка оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать московскую квартиру. Аферисты четыре месяца ее обрабатывали и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценили как минимум в 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на сумму от 900 тысяч рублей.
Что происходит в квартире в Хамовниках, откуда выселяется Долина
29 декабря 2025, 15:01
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
В середине декабря Верховный суд оставил право собственности на спорную недвижимость за Лурье. Все время, пока шли разбирательства, Долина проживала в квартире.
На прошлой неделе Мосгорсуд принял решение о ее выселении. Как рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко, Долина отказалась покинуть квартиру в Хамовниках до 5 января. По ее словам, если артистка не сделает это в разумный срок, делом займутся судебные приставы. Как сообщал корреспондент РИА Новости, сейчас певица вывозит из жилья личные вещи.
Лурье собирается взыскать с Долиной расходы на суды за квартиру
26 декабря 2025, 03:10