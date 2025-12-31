Чертков заявил о снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

"Этот год, безусловно, был непростым для мирных жителей нашей Республики. Мы наблюдаем успехи на фронте: наши бойцы уверенно продвигаются по всем направлениям. И это напрямую сказывается на интенсивности обстрелов наших городов - она значительно снизилась", - сказал Чертков.

Он добавил, что в то же время возросла активность украинских беспилотников. По его словам, они стали более серьезной угрозой и, к сожалению, часто нацелены на жизненно важные объекты для функционирования инфраструктуры республики.