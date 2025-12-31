Рейтинг@Mail.ru
Чертков заявил о снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 31.12.2025
Чертков заявил о снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ
Чертков заявил о снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ
Интенсивность обстрелов городов ДНР со стороны ВСУ значительно снизилась, заявил РИА Новости председатель правительства ДНР Андрей Чертков. РИА Новости, 31.12.2025
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Чертков заявил о снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

РИА Новости: интенсивность обстрелов городов ДНР со стороны ВСУ снизилась

Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Интенсивность обстрелов городов ДНР со стороны ВСУ значительно снизилась, заявил РИА Новости председатель правительства ДНР Андрей Чертков.
"Этот год, безусловно, был непростым для мирных жителей нашей Республики. Мы наблюдаем успехи на фронте: наши бойцы уверенно продвигаются по всем направлениям. И это напрямую сказывается на интенсивности обстрелов наших городов - она значительно снизилась", - сказал Чертков.
Он добавил, что в то же время возросла активность украинских беспилотников. По его словам, они стали более серьезной угрозой и, к сожалению, часто нацелены на жизненно важные объекты для функционирования инфраструктуры республики.
Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В ДНР за неделю пострадали 13 человек, заявила омбудсмен
30 декабря 2025, 15:59
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
