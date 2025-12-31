https://ria.ru/20251231/dnr-2065810425.html
Чертков заявил о снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ
Чертков заявил о снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.12.2025
Чертков заявил о снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ
Интенсивность обстрелов городов ДНР со стороны ВСУ значительно снизилась, заявил РИА Новости председатель правительства ДНР Андрей Чертков.
донецкая народная республика
Чертков заявил о снижении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Интенсивность обстрелов городов ДНР со стороны ВСУ значительно снизилась, заявил РИА Новости председатель правительства ДНР Андрей Чертков.
"Этот год, безусловно, был непростым для мирных жителей нашей Республики. Мы наблюдаем успехи на фронте: наши бойцы уверенно продвигаются по всем направлениям. И это напрямую сказывается на интенсивности обстрелов наших городов - она значительно снизилась", - сказал Чертков.
Он добавил, что в то же время возросла активность украинских беспилотников. По его словам, они стали более серьезной угрозой и, к сожалению, часто нацелены на жизненно важные объекты для функционирования инфраструктуры республики.