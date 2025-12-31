https://ria.ru/20251231/dmitriev-2065865740.html
Дмитриев опубликовал новогоднее поздравление с панорамой Москвы
Дмитриев опубликовал новогоднее поздравление с панорамой Москвы - РИА Новости, 31.12.2025
Дмитриев опубликовал новогоднее поздравление с панорамой Москвы
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал поздравление с РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T17:27:00+03:00
2025-12-31T17:27:00+03:00
2025-12-31T20:15:00+03:00
москва
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_9d0a58d8fe5e6b57a08eb7965d5d289b.jpg
https://ria.ru/20251231/putin-2065844614.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_b513eec51dd126b0dc5375022631be23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, общество
Москва, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Общество
Дмитриев опубликовал новогоднее поздравление с панорамой Москвы
Дмитриев опубликовал новогоднее поздравление с роликом видов Москвы