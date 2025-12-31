Рейтинг@Mail.ru
17:27 31.12.2025 (обновлено: 20:15 31.12.2025)
Дмитриев опубликовал новогоднее поздравление с панорамой Москвы
Дмитриев опубликовал новогоднее поздравление с панорамой Москвы
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал поздравление с РИА Новости, 31.12.2025
Дмитриев опубликовал новогоднее поздравление с панорамой Москвы

Дмитриев опубликовал новогоднее поздравление с роликом видов Москвы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2024
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2024. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал поздравление с Новым годом, пожелал мира, радости и процветания, он также сопроводил пожелания роликом с достопримечательностями Москвы.
"Счастливого Нового года! Желаю вам и вашей семье здоровья, мира, радости и процветания в Новом году. Пусть 2026 год принесет больше света!" - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
К публикации глава РФПИ прикрепил ролик в мультипликационном стиле, в котором показаны достопримечательности и улицы Москвы зимой.
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Путин из Кремля поздравил россиян с Новым годом
Вчера, 14:58
 
