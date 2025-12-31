Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев заявил, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт - РИА Новости, 31.12.2025
05:33 31.12.2025
Дмитриев заявил, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир... РИА Новости, 31.12.2025
в мире, россия, украина, новгородская область, кирилл дмитриев, владимир зеленский, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
Дмитриев заявил, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский безуспешно прибегает к уловкам, чтобы затянуть украинский конфликт.
"Зеленский проигрывает, прибегая к уловкам, чтобы затянуть конфликт и (отсрочить - ред.) неизбежное - это обходится Украине безумно дорого", - написал Дмитриев в соцсети X.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Ближайшие дни": в США заявили об угрозе уничтожения Зеленского
03:41
 
В миреРоссияУкраинаНовгородская областьКирилл ДмитриевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
