Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил шаги в США против норм глубоководной деятельности - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/diplomat-2065841757.html
Эксперт оценил шаги в США против норм глубоководной деятельности
Эксперт оценил шаги в США против норм глубоководной деятельности - РИА Новости, 31.12.2025
Эксперт оценил шаги в США против норм глубоководной деятельности
РФ, КНР и многие другие члены мирового сообщества крайне негативно восприняли заявление США об одностороннем расширении континентального шельфа, как и шаги... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T14:29:00+03:00
2025-12-31T14:29:00+03:00
в мире
сша
россия
тихий океан
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150799/96/1507999639_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_51c414000736f994998f81de64e333ba.jpg
https://ria.ru/20250619/indoneziya-2023998707.html
https://ria.ru/20240927/neft-1975009463.html
сша
россия
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150799/96/1507999639_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_83e8b39873957e73d49b40cc8deaf410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, тихий океан, оон
В мире, США, Россия, Тихий океан, ООН
Эксперт оценил шаги в США против норм глубоководной деятельности

Петрович: в мире очень негативно оценили действия США по расширению шельфа

© РИА Новости / В. Немировский | Перейти в медиабанкСамоподъемная плавучая буровая установка на шельфе
Самоподъемная плавучая буровая установка на шельфе - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / В. Немировский
Перейти в медиабанк
Самоподъемная плавучая буровая установка на шельфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. РФ, КНР и многие другие члены мирового сообщества крайне негативно восприняли заявление США об одностороннем расширении континентального шельфа, как и шаги американского бизнеса для добычи ресурсов со дна Тихого океана в нарушение международных норм, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Ямайке и полномочный представитель страны при Международном органе по морскому дну (МОМД) Сергей Петрович.
Дипломат напомнил, что США в 2023 году односторонне объявили об установлении границ континентального шельфа за пределами стандартной зоны в 200 морских миль. Кроме этого, весной 2025 года сообщалось о начале процесса подачи заявки на коммерческую добычу от американской компании The Metals Company USA LLC на основе внутреннего законодательства США. Подразумевается разработка полиметаллических железомарганцевых конкреций в районе зоны Кларион-Клиппертон в Тихом океане, указал собеседник.
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин: Россия готова подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе
19 июня 2025, 17:47
"Реакция со стороны членов международного сообщества на односторонние действия Вашингтона, а также шаги коммерческой компании по торпедированию существующего правового режима глубоководной деятельности в Районе (дно морей и океанов, а также его недра вне юрисдикции какого-либо государства – ред.) оказалась исключительно негативной. С глубокой озабоченностью и осуждением таких действий выступили Россия, Китай и большинство стран-участниц МОМД", - сказал Петрович агентству.
В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, ратифицированной большинством государств, установление границ континентального шельфа за пределами 200-мильной зоны требует получения рекомендаций на эту тему от Комиссии по границам континентального шельфа. Как отмечал в 2024 году Сергей Петрович, США, заявившие о расширении границ шельфа, в Комиссию не обращались.
Зона Кларион-Клиппертон находится в восточной части Тихого океана - за пределами юрисдикции США и других государств. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, это делает ее частью Района, упомянутого собеседником агентства. Из Конвенции следует, что права на ресурсы Района принадлежат всему человечеству, от чьего имени действует МОМД. Ни одно государство и ни одна компания не могут присваивать какую-либо часть ресурсов, а их добыча требует согласования с МОМД, гласит также Конвенция.
Соединенные Штаты, в отличие от большинства государств мира, до сих пор не ратифицировали Конвенцию. В июле 2025 года глава делегации США, страны-наблюдателя в МОМД, Грег О’Брайен заявил, что Вашингтон считает обязательными для всех государств те пункты Конвенции, которые касаются "традиционного" использования океана, например, положения о свободе судоходства. В то же время американская сторона полагает, что часть Конвенции, посвященная Району и деятельности в нем, не отражает "общепринятые" нормы международного права, а США, не будучи участником Конвенции, не обязаны следовать этим положениям, указал О’Брайен.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Цивилев оценил запасы нефти на шельфе в России
27 сентября 2024, 10:44
 
В миреСШАРоссияТихий океанООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала