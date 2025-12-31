Эксперт оценил шаги в США против норм глубоководной деятельности

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. РФ, КНР и многие другие члены мирового сообщества крайне негативно восприняли заявление США об одностороннем расширении континентального шельфа, как и шаги американского бизнеса для добычи ресурсов со дна Тихого океана в нарушение международных норм, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Ямайке и полномочный представитель страны при Международном органе по морскому дну (МОМД) Сергей Петрович.

Дипломат напомнил, что США в 2023 году односторонне объявили об установлении границ континентального шельфа за пределами стандартной зоны в 200 морских миль. Кроме этого, весной 2025 года сообщалось о начале процесса подачи заявки на коммерческую добычу от американской компании The Metals Company USA LLC на основе внутреннего законодательства США. Подразумевается разработка полиметаллических железомарганцевых конкреций в районе зоны Кларион-Клиппертон в Тихом океане , указал собеседник.

"Реакция со стороны членов международного сообщества на односторонние действия Вашингтона , а также шаги коммерческой компании по торпедированию существующего правового режима глубоководной деятельности в Районе (дно морей и океанов, а также его недра вне юрисдикции какого-либо государства – ред.) оказалась исключительно негативной. С глубокой озабоченностью и осуждением таких действий выступили Россия Китай и большинство стран-участниц МОМД", - сказал Петрович агентству.

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, ратифицированной большинством государств, установление границ континентального шельфа за пределами 200-мильной зоны требует получения рекомендаций на эту тему от Комиссии по границам континентального шельфа. Как отмечал в 2024 году Сергей Петрович, США, заявившие о расширении границ шельфа, в Комиссию не обращались.

Зона Кларион-Клиппертон находится в восточной части Тихого океана - за пределами юрисдикции США и других государств. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, это делает ее частью Района, упомянутого собеседником агентства. Из Конвенции следует, что права на ресурсы Района принадлежат всему человечеству, от чьего имени действует МОМД. Ни одно государство и ни одна компания не могут присваивать какую-либо часть ресурсов, а их добыча требует согласования с МОМД, гласит также Конвенция.

Соединенные Штаты, в отличие от большинства государств мира, до сих пор не ратифицировали Конвенцию. В июле 2025 года глава делегации США, страны-наблюдателя в МОМД, Грег О’Брайен заявил, что Вашингтон считает обязательными для всех государств те пункты Конвенции, которые касаются "традиционного" использования океана, например, положения о свободе судоходства. В то же время американская сторона полагает, что часть Конвенции, посвященная Району и деятельности в нем, не отражает "общепринятые" нормы международного права, а США, не будучи участником Конвенции, не обязаны следовать этим положениям, указал О’Брайен.