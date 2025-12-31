https://ria.ru/20251231/dimitrov-2065877983.html
В Димитрове идет зачистка от ВСУ, сообщил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Димитрове еще идет зачистка от ВСУ. РИА Новости, 31.12.2025
донецкая народная республика
димитров
