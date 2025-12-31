Рейтинг@Mail.ru
В Димитрове идет зачистка от ВСУ, сообщил Пушилин - РИА Новости, 31.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 31.12.2025
В Димитрове идет зачистка от ВСУ, сообщил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Димитрове еще идет зачистка от ВСУ. РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
димитров
денис пушилин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика, димитров, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Димитров, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В Димитрове идет зачистка от ВСУ, сообщил Пушилин

Пушилин: в Димитрове идет зачистка от ВСУ

Денис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Денис Пушилин. Архивное фото
Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Димитрове еще идет зачистка от ВСУ.
Во вторник Пушилин заявлял, что уходящий 2025 год для ДНР в плане освобождения территорий - успешный, освобождено 187 населенных пунктов.
"Эти 187 населенных пунктов, которые требуют внимания, здесь я бы разделил по направлениям. Они у нас остаются в центре внимания… Касаемо Димитрова - ситуация сложнее еще пока что, потому что идет все-таки зачистка противника", - сообщил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
