10:22 31.12.2025 (обновлено: 13:49 31.12.2025)
FT: ЕС отказал Киеву об исключении для него в рамках программы CBAM
FT: ЕС отказал Киеву об исключении для него в рамках программы CBAM
в мире
украина
брюссель
китай
евросоюз
еврокомиссия
в мире, украина, брюссель, китай, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Китай, Евросоюз, Еврокомиссия
FT: ЕС отказал Киеву об исключении для него в рамках программы CBAM

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ЕС отказал Украине в просьбе сделать для нее исключение в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который вступает в силу 1 января 2026 года, сообщает газета Financial Times.
"Украина просила (Еврокомиссию – ред.) сделать исключение с учетом масштабного урона ее энергетической инфраструктуре, но в Брюсселе заверили, что влияние для ее экономики будет меньше, чем опасается Киев", — пишет издание.

Издание отмечает, что против CBAM выступают Китай, Индия и Бразилия. Они назвали его односторонней торговой мерой, вводимой под предлогом сохранения экологии.
Россия в мае инициировала спор во Всемирной торговой организации (ВТО) против ЕС, поскольку считает эти меры несовместимы с обязательствами Евросоюза по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, Соглашения о процедурах лицензирования импорта, Соглашения о субсидиях и компенсационных мерах, а также Протоколов о вступлении Болгарии, Хорватии, Эстонии, Латвии и Литвы в ВТО.
Первый этап программы, начался 1 октября 2023 года. Он ориентирован на отрасли с высоким уровнем выбросов, включая цемент, удобрения, железо и сталь, алюминий, водород и электроэнергию. После этого CBAM будет постепенно расширяться, охватывая все больше секторов, пока не заработает в полную силу в 2026 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Основные спонсоры Киева наносят ему удар в спину
29 декабря 2025, 08:00
 
