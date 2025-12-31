МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ЕС отказал Украине в просьбе сделать для нее исключение в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который вступает в силу 1 января 2026 года, сообщает газета Financial Times.
«
"Украина просила (Еврокомиссию – ред.) сделать исключение с учетом масштабного урона ее энергетической инфраструктуре, но в Брюсселе заверили, что влияние для ее экономики будет меньше, чем опасается Киев", — пишет издание.
Россия в мае инициировала спор во Всемирной торговой организации (ВТО) против ЕС, поскольку считает эти меры несовместимы с обязательствами Евросоюза по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, Соглашения о процедурах лицензирования импорта, Соглашения о субсидиях и компенсационных мерах, а также Протоколов о вступлении Болгарии, Хорватии, Эстонии, Латвии и Литвы в ВТО.
Первый этап программы, начался 1 октября 2023 года. Он ориентирован на отрасли с высоким уровнем выбросов, включая цемент, удобрения, железо и сталь, алюминий, водород и электроэнергию. После этого CBAM будет постепенно расширяться, охватывая все больше секторов, пока не заработает в полную силу в 2026 году.
Основные спонсоры Киева наносят ему удар в спину
29 декабря 2025, 08:00