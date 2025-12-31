FT: ЕС отказал Киеву об исключении для него в рамках программы CBAM

"Украина просила (Еврокомиссию – ред.) сделать исключение с учетом масштабного урона ее энергетической инфраструктуре, но в Брюсселе заверили, что влияние для ее экономики будет меньше, чем опасается Киев", — пишет издание.

Первый этап программы, начался 1 октября 2023 года. Он ориентирован на отрасли с высоким уровнем выбросов, включая цемент, удобрения, железо и сталь, алюминий, водород и электроэнергию. После этого CBAM будет постепенно расширяться, охватывая все больше секторов, пока не заработает в полную силу в 2026 году.