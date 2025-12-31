Рейтинг@Mail.ru
Аналитики назвали самый бюджетный бутерброд на новогоднем столе - РИА Новости, 31.12.2025
05:04 31.12.2025
Аналитики назвали самый бюджетный бутерброд на новогоднем столе
Аналитики назвали самый бюджетный бутерброд на новогоднем столе
Приготовление одного бутерброда со шпротами на новогодний стол в 2025 году обойдется россиянам в 30 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики... РИА Новости, 31.12.2025
общество
новый год
общество, новый год
Общество, Новый год
Аналитики назвали самый бюджетный бутерброд на новогоднем столе

РИА Новости: бутерброд со шпротами обойдется россиянам в 30 рублей

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Приготовление одного бутерброда со шпротами на новогодний стол в 2025 году обойдется россиянам в 30 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".
"Один бутерброд, состоящий из 10 грамм шпрот, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, обойдется в среднем около 30 рублей", - выяснили аналитики, проанализировав 5,6 миллиона чеков для масла, хлеба и шпрот в ноябре-декабре 2025 года.
Бутерброды с черной икрой - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Подсчитана цена бутерброда с черной икрой в России
Вчера, 01:02
Согласно данным аналитиков, набор продуктов для этого блюда в магазине будет стоить 552 рубля. Самым дорогим ингредиентом будет сливочное масло, за 180 грамм которого придется отдать 283 рубля. За 170-граммовую упаковку шпрот в среднестатистическом российском магазине просят 191 рубль, а за хлеб - 78 рублей.
Это самый бюджетный бутерброд на российском новогоднем столе. Как ранее писало РИА Новости, бутерброд с красной икрой обойдется в 168 рублей, а с черной икрой - 656 рублей.
Бутерброды с красной икрой - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Бутерброды на Новый год 2026: простые и необычные пошаговые рецепты
29 декабря, 19:23
 
ОбществоНовый год
 
 
