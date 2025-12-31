Аналитики назвали самый бюджетный бутерброд на новогоднем столе

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Приготовление одного бутерброда со шпротами на новогодний стол в 2025 году обойдется россиянам в 30 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".

"Один бутерброд, состоящий из 10 грамм шпрот, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, обойдется в среднем около 30 рублей", - выяснили аналитики, проанализировав 5,6 миллиона чеков для масла, хлеба и шпрот в ноябре-декабре 2025 года.

Согласно данным аналитиков, набор продуктов для этого блюда в магазине будет стоить 552 рубля. Самым дорогим ингредиентом будет сливочное масло, за 180 грамм которого придется отдать 283 рубля. За 170-граммовую упаковку шпрот в среднестатистическом российском магазине просят 191 рубль, а за хлеб - 78 рублей.