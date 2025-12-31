Блокада танкеров от США подрывает экономику Венесуэлы, считает эксперт

КАРАКАС, 31 дек - РИА Новости. Блокада нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, которую ввели США, нацелена на подрыв экономики латиноамериканского государства, выразил мнение в беседе с РИА Новости координатор Института региональной интеграции Франсиско Гонсалес.
Американский президент Дональд Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк.
"Это удар по самому сердцу экономики страны. Они создают экономическую блокаду. Этот так называемый карантин нацелен на то, чтобы экономически раздавить страну", - сказал агентству Гонсалес.
По мнению эксперта, действия Трампа - часть плана против этого южноамериканского государства, начатого во время его первого срока.
"Это возрождение незавершенного плана... Теперь в этой новой версии он гораздо более агрессивен, и это происходит при правительстве, которое находится у власти всего год", - добавил Гонсалес.
По словам координатора института, агрессия вышла на совершенно другой уровень: сначала развернули военные корабли, затем началась атака по катерам и лодкам, а затем США перешли к серьезному нападению на корабли.
Нетаньяху обвинил Иран в сговоре с Венесуэлой
Вчера, 01:40
"Действия США представляют собой акт войны", - отметил Гонсалес.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября озвучил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
ЦРУ нанесло удар по объекту на побережье Венесуэлы, передает CNN
30 декабря 2025, 05:00