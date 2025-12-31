Блокада танкеров от США подрывает экономику Венесуэлы, считает эксперт

КАРАКАС, 31 дек - РИА Новости. Блокада нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, которую ввели США, нацелена на подрыв экономики латиноамериканского государства, выразил мнение в беседе с РИА Новости координатор Института региональной интеграции Франсиско Гонсалес.

Американский президент Дональд Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк.

"Это удар по самому сердцу экономики страны. Они создают экономическую блокаду. Этот так называемый карантин нацелен на то, чтобы экономически раздавить страну", - сказал агентству Гонсалес.

По мнению эксперта, действия Трампа - часть плана против этого южноамериканского государства, начатого во время его первого срока.

"Это возрождение незавершенного плана... Теперь в этой новой версии он гораздо более агрессивен, и это происходит при правительстве, которое находится у власти всего год", - добавил Гонсалес.

По словам координатора института, агрессия вышла на совершенно другой уровень: сначала развернули военные корабли, затем началась атака по катерам и лодкам, а затем США перешли к серьезному нападению на корабли.

"Действия США представляют собой акт войны", - отметил Гонсалес.

США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября озвучил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна