Блокада танкеров от США подрывает экономику Венесуэлы, считает эксперт - РИА Новости, 31.12.2025
18:32 31.12.2025
Блокада танкеров от США подрывает экономику Венесуэлы, считает эксперт
Блокада танкеров от США подрывает экономику Венесуэлы, считает эксперт

Гонсалес: блокада нефтяных танкеров со стороны США подрывает экономику Венесуэлы

© AP Photo / Ariana CubillosЛа-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 31 дек - РИА Новости. Блокада нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, которую ввели США, нацелена на подрыв экономики латиноамериканского государства, выразил мнение в беседе с РИА Новости координатор Института региональной интеграции Франсиско Гонсалес.
Американский президент Дональд Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Глава Колумбии заявил, что США нанесли удар по наркофабрике в Венесуэле
Вчера, 05:48
"Это удар по самому сердцу экономики страны. Они создают экономическую блокаду. Этот так называемый карантин нацелен на то, чтобы экономически раздавить страну", - сказал агентству Гонсалес.
По мнению эксперта, действия Трампа - часть плана против этого южноамериканского государства, начатого во время его первого срока.
"Это возрождение незавершенного плана... Теперь в этой новой версии он гораздо более агрессивен, и это происходит при правительстве, которое находится у власти всего год", - добавил Гонсалес.
По словам координатора института, агрессия вышла на совершенно другой уровень: сначала развернули военные корабли, затем началась атака по катерам и лодкам, а затем США перешли к серьезному нападению на корабли.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Нетаньяху обвинил Иран в сговоре с Венесуэлой
Вчера, 01:40
"Действия США представляют собой акт войны", - отметил Гонсалес.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября озвучил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Морской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
ЦРУ нанесло удар по объекту на побережье Венесуэлы, передает CNN
30 декабря 2025, 05:00
 
