11:43 31.12.2025 (обновлено: 11:50 31.12.2025)
Мантуров рассказал о планах по технологической независимости в биоэкономике
Мантуров рассказал о планах по технологической независимости в биоэкономике
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия намерена к 2030 году нарастить уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"До 2030 года мы намерены нарастить уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%", — приводятся его слова в сообщении правительства РФ.
По словам Мантурова, количество предприятий, вовлеченных в подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров по направлению биоэкономики вырастет. В этой работе должно участвовать 100% отраслевых компаний.
Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда рублей, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорилось в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.
Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
В июне Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 триллион рублей.
В феврале текущего года президент России Владимир Путин заявлял о формировании принципиально нового явления, новой реальности, имея в виду биоэкономику. Глава государства отмечал, что с точки зрения качества глобального роста эта тема важнейшая и ключевая, и предлагал посвятить вопросам биоэкономики Форум будущих технологий в 2026 году.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров участвует в главной стратегической сессии Технологии для жизни международного форума Биопром - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Россия уже обладает базовыми элементами по биоэкономике, заявил Мантуров
6 октября 2025, 13:10
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровПравительство РФ
 
 
