Мантуров рассказал о планах по технологической независимости в биоэкономике

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия намерена к 2030 году нарастить уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%, Россия намерена к 2030 году нарастить уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

« "До 2030 года мы намерены нарастить уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%", — приводятся его слова в сообщении правительства РФ.

По словам Мантурова, количество предприятий, вовлеченных в подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров по направлению биоэкономики вырастет. В этой работе должно участвовать 100% отраслевых компаний.

Объем финансирования национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" в 2026 году запланирован на уровне 754 миллионов рублей, в 2027 году – 2,1 миллиарда рублей, в 2028 году – 2,2 миллиарда рублей, говорилось в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы.

Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" будет включать три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

В июне Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что национальный проект "Биоэкономика", как ожидается, будет утвержден в конце текущего года, после принятия закона о бюджете на период 2026-2028 годов. По прогнозам, объем потребления продуктов биоэкономики к 2036 году превысит 1 триллион рублей.