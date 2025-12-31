https://ria.ru/20251231/bespilotniki-2065841440.html
ВС России сбили беспилотники с флагами Украины над освобожденными городами
Уничтожение дронов ВСУ, несущих флаги Украины
Киев пытается устанавливать в освобожденных российской армией Красноармейске, Димитрове и Родинском флаги Украины с помощью дронов.
Российские войска за сутки сбили семь таких беспилотников, сообщили в Минобороны. Кроме того, уничтожены две ДРГ, которые пытались установить украинские флаги на фасадах зданий.
