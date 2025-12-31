ВС России сбили беспилотники с флагами Украины над освобожденными городами

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Войска беспилотных систем ВС РФ сбили за сутки семь беспилотников с флагами Украины над Красноармейском, Димитровым и Родинским, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедших суток расчетами ударных БПЛА войск беспилотных систем над Красноармейском, Димитровым и Родинском было сбито семь беспилотников с флагами Украины", - говорится в сообщении.