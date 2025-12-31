Минобороны показало обломки дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Минобороны России во время брифинга показало обломки сбитых украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента РФ.
На кадрах Минобороны РФ видно обломки черных БПЛА, также их деревянные детали и красные провода, лежащие в снегу.
© Фото : Минобороны РоссииСхема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
Ранее сообщалось, что в период с 28 по 29 декабря киевский режим предпринял попытку террористической атаки с массированным применением БПЛА по резиденции президента РФ в Новгородской области.
В результате отражения террористической атаки киевского режима пострадавших и разрушений на территории Российской Федерации нет. Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено.
