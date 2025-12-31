Минобороны показало обломки дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Минобороны России во время брифинга показало обломки сбитых украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента РФ.

На кадрах Минобороны РФ видно обломки черных БПЛА, также их деревянные детали и красные провода, лежащие в снегу.