Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало обломки дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 31.12.2025 (обновлено: 12:30 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/bespilotniki-2065829562.html
Минобороны показало обломки дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина
Минобороны показало обломки дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина - РИА Новости, 31.12.2025
Минобороны показало обломки дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина
Минобороны России во время брифинга показало обломки сбитых украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента РФ. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T12:21:00+03:00
2025-12-31T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065829932_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_108e966d846b180df1340fe0cc8daa5d.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065561750.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Один из сбитых украинских беспилотников, летевших на резиденцию Путина
Видео публикует Минобороны. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-12-31T12:21
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065829932_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ef74dc14d9c3b76b8505b146583df712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало обломки дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина

Минобороны показало обломки сбитых БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию Путина

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Минобороны России во время брифинга показало обломки сбитых украинских беспилотников, пытавшихся атаковать резиденцию президента РФ.
На кадрах Минобороны РФ видно обломки черных БПЛА, также их деревянные детали и красные провода, лежащие в снегу.
© Фото : Минобороны РоссииСхема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Минобороны России
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
Ранее сообщалось, что в период с 28 по 29 декабря киевский режим предпринял попытку террористической атаки с массированным применением БПЛА по резиденции президента РФ в Новгородской области.
В результате отражения террористической атаки киевского режима пострадавших и разрушений на территории Российской Федерации нет. Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
30 декабря 2025, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала