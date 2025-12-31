Рейтинг@Mail.ru
Киев атаковал резиденцию Путина дронами из Сумской и Черниговской областей - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 31.12.2025 (обновлено: 12:31 31.12.2025)
Киев атаковал резиденцию Путина дронами из Сумской и Черниговской областей
Киев атаковал резиденцию Путина дронами из Сумской и Черниговской областей - РИА Новости, 31.12.2025
Киев атаковал резиденцию Путина дронами из Сумской и Черниговской областей
Беспилотники, которыми киевский режим пытался атаковать резиденцию президента РФ, вечером 28 декабря взлетели из Сумской и Черниговской областей, заявил на... РИА Новости, 31.12.2025
Один из сбитых украинских беспилотников, летевших на резиденцию Путина
Киев атаковал резиденцию Путина дронами из Сумской и Черниговской областей

ВКС: дроны ВСУ атаковали резиденцию Путина из Сумской и Черниговской областей

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Беспилотники, которыми киевский режим пытался атаковать резиденцию президента РФ, вечером 28 декабря взлетели из Сумской и Черниговской областей, заявил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.
"Около 19 часов 20 минут 28 декабря 2025 года подразделениями радиотехнических войск Воздушно-космических сил был вскрыт факт воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, действующих на предельно малых высотах, с территорий Сумской и Черниговской областей Украины", - сказал Романенков.
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
Минобороны России
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
