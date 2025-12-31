https://ria.ru/20251231/bespilotniki-2065827415.html
Киев атаковал резиденцию Путина дронами из Сумской и Черниговской областей
Киев атаковал резиденцию Путина дронами из Сумской и Черниговской областей - РИА Новости, 31.12.2025
Киев атаковал резиденцию Путина дронами из Сумской и Черниговской областей
Беспилотники, которыми киевский режим пытался атаковать резиденцию президента РФ, вечером 28 декабря взлетели из Сумской и Черниговской областей, заявил на... РИА Новости, 31.12.2025
Один из сбитых украинских беспилотников, летевших на резиденцию Путина
Видео публикует Минобороны.
Киев атаковал резиденцию Путина дронами из Сумской и Черниговской областей
