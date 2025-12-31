https://ria.ru/20251231/bespilotniki-2065814433.html
Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 86 украинских БПЛА
Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 86 украинских БПЛА - РИА Новости, 31.12.2025
Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 86 украинских БПЛА
ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 86 украинских БПЛА, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T08:56:00+03:00
2025-12-31T08:56:00+03:00
2025-12-31T13:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
брянская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, черное море, брянская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 86 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 86 украинских беспилотников