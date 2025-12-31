https://ria.ru/20251231/bespilotnik-2065832158.html
Дрон, атаковавший резиденцию Путина, был оснащен поражающими элементами
Дрон, атаковавший резиденцию Путина, был оснащен поражающими элементами - РИА Новости, 31.12.2025
Дрон, атаковавший резиденцию Путина, был оснащен поражающими элементами
Один из летевших на резиденцию президента РФ Владимира Путина украинских беспилотников был оснащён боевой частью с поражающими элементами, предназначался для...
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
Один из сбитых украинских беспилотников, летевших на резиденцию Путина
Видео публикует Минобороны.
Дрон, атаковавший резиденцию Путина, был оснащен поражающими элементами
У летевшего на резиденцию Путина БПЛА была боевая часть с поражающими элементами
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Один из летевших на резиденцию президента РФ Владимира Путина украинских беспилотников был оснащён боевой частью с поражающими элементами, предназначался для поражения людей, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.
Всего аппаратов было 91. Все они сбиты российскими средствами.
Как рассказал на видео российский военнослужащий, боевая часть беспилотника была "начинена большим количеством поражающих элементов и предназначалась для поражения живой силы и гражданских объектов".
Он отметил, что в ситуации с показанным беспилотником произошёл "тот редкий и уникальный случай", когда из-за попадания средства ПВО в хвостовую часть боеприпас не разорвался, и беспилотник остался целым.