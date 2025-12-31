Рейтинг@Mail.ru
Дрон, атаковавший резиденцию Путина, был оснащен поражающими элементами - РИА Новости, 31.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 31.12.2025
Дрон, атаковавший резиденцию Путина, был оснащен поражающими элементами
Один из летевших на резиденцию президента РФ Владимира Путина украинских беспилотников был оснащён боевой частью с поражающими элементами
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
Один из сбитых украинских беспилотников, летевших на резиденцию Путина
Видео публикует Минобороны. 🔹 Подписаться на РИА Новости
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Дрон, атаковавший резиденцию Путина, был оснащен поражающими элементами

У летевшего на резиденцию Путина БПЛА была боевая часть с поражающими элементами

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Один из летевших на резиденцию президента РФ Владимира Путина украинских беспилотников был оснащён боевой частью с поражающими элементами, предназначался для поражения людей, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.
Всего аппаратов было 91. Все они сбиты российскими средствами.
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Минобороны России
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
Как рассказал на видео российский военнослужащий, боевая часть беспилотника была "начинена большим количеством поражающих элементов и предназначалась для поражения живой силы и гражданских объектов".
Он отметил, что в ситуации с показанным беспилотником произошёл "тот редкий и уникальный случай", когда из-за попадания средства ПВО в хвостовую часть боеприпас не разорвался, и беспилотник остался целым.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
30 декабря 2025, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
