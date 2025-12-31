Дрон, атаковавший резиденцию Путина, был оснащен поражающими элементами

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Один из летевших на резиденцию президента РФ Владимира Путина украинских беспилотников был оснащён боевой частью с поражающими элементами, предназначался для поражения людей, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.

Всего аппаратов было 91. Все они сбиты российскими средствами.

Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации

Как рассказал на видео российский военнослужащий, боевая часть беспилотника была "начинена большим количеством поражающих элементов и предназначалась для поражения живой силы и гражданских объектов".