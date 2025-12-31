Рейтинг@Mail.ru
Россияне столкнулись с блокировками при снятии крупной суммы в банкомате - РИА Новости, 31.12.2025
07:21 31.12.2025
Россияне столкнулись с блокировками при снятии крупной суммы в банкомате
Россияне столкнулись с блокировками при снятии крупной суммы в банкомате
Банки в РФ стали перепроверять у своих клиентов снятие крупной суммы наличных через банкомат, блокируя операцию, выяснило РИА Новости.
новый год
россия
банки
банковские карты
деньги
общество
россия
новый год, россия, банки, банковские карты, деньги, общество
Новый год, Россия, Банки, Банковские карты, Деньги, Общество
Россияне столкнулись с блокировками при снятии крупной суммы в банкомате

РИА Новости: снятие крупной суммы наличных через банкомат блокируется

© Flickr / Leonardo Franko Банкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Flickr / Leonardo Franko
Банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Банки в РФ стали перепроверять у своих клиентов снятие крупной суммы наличных через банкомат, блокируя операцию, выяснило РИА Новости.
При попытке снять крупную сумму операция блокируется, после чего клиенту банка поступает звонок с просьбой подтвердить действие. При подтверждении банк сообщает, что операцию можно будет повторить через пять минут.
При повторном запросе выдачи наличных клиент получает необходимую сумму.
