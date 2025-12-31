Рейтинг@Mail.ru
31.12.2025

Часть абонентов Запорожской области подключили к электроснабжению
16:53 31.12.2025
Часть абонентов Запорожской области подключили к электроснабжению
Часть абонентов Запорожской области подключили к электроснабжению, нарушенному после атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.12.2025
Часть абонентов Запорожской области подключили к электроснабжению

Линии электропередачи
Линии электропередачи
Линии электропередачи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Часть абонентов Запорожской области подключили к электроснабжению, нарушенному после атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Глава региона в среду заявил, что аварийное отключение света произошло в Запорожской области из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, затронуто около 170 тысяч абонентов.
"Абоненты Запорожской области, которые были обесточены в результате ночной атаки БПЛА противника на объекты энергетики региона, подключены к электроснабжению. Остаются локальные повреждения, работы продолжаются. Без электроснабжения остаются около 60 тысяч абонентов", - написал Балицкий в своем канале на платформе Max.
Последствия удара, который противник нанес энергетической системе области, существенные, отметил губернатор. Он попросил жителей набраться терпения, специалисты работают без остановки и будут продолжать трудиться до полной стабилизации обстановки.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов отключены от электричества
Вчера, 14:32
 
