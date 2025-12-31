Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов отключены от электричества
14:32 31.12.2025
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов отключены от электричества
Около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.12.2025
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов отключены от электричества

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Электроснабжение отсутствует в сёлах Терпенье, Вознесенка, Мордвиновка, частично в селе Константиновка и ряде районов города Мелитополя. Также электроснабжение отсутствует в Приазовском муниципальном округе. Всего около 20 тысяч абонентов", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что из-за приостановки работы части котельных временно отсутствует теплоснабжение в 44 многоквартирных домах Мелитополя.
"Все службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА на энергетическую систему Запорожской области. Нахожусь на связи с оперативными службами", - подчеркнул Балицкий.
Прогнозируется, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшие часы, отметил он.
Работа электростанции - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Адыгее восстанавливают электроснабжение в нескольких населенных пунктах
Вчера, 14:12
 
