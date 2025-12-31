https://ria.ru/20251231/balitskiy-2065842012.html
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов отключены от электричества
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов отключены от электричества - РИА Новости, 31.12.2025
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов отключены от электричества
Около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T14:32:00+03:00
2025-12-31T14:32:00+03:00
2025-12-31T14:32:00+03:00
в мире
запорожская область
мелитополь
константиновка
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_0:44:3104:1790_1920x0_80_0_0_18d5b0681d7025931e98e15c2f8ec6c4.jpg
https://ria.ru/20251231/adygeya-2065840176.html
запорожская область
мелитополь
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_1943c8ba0945d707e5ea2a9cf0a7f975.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, мелитополь, константиновка, евгений балицкий
В мире, Запорожская область, Мелитополь, Константиновка, Евгений Балицкий
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов отключены от электричества
Балицкий: в Запорожской области 20 тыс абонентов отключены от электричества