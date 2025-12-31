Уоррен Баффетт покидает пост гендиректора Berkshire Hathaway

ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Американский инвестор Уоррен Баффетт, известный в мире как "оракул из Омахи", в среду покидает пост генерального директора инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway, который он возглавлял на протяжении 60 лет.

Один из богатейших людей мира Баффетт еще в мае 2025 года заявил о своем решении к концу года покинуть пост генерального директора инвестиционного холдинга. Баффетт передает пост главы Berkshire Hathaway Грегу Абелю, которого готовили к этой роли как минимум с 2021 года.

Оценочная стоимость активов самого Баффетта на 30 декабря 2025 года составляет 149 миллиардов долларов. Несмотря на свое богатство, Баффетт известен скромным образом жизни. Например, он до сих пор проживает в том же доме в Омахе , в штате Небраска , который приобрел за 31,5 тысячи долларов в 1958 году, а ездит на автомобиле Cadillac 2014 года выпуска.

Сам Баффет в своих интервью объяснял такой подход тем, что траты не улучшают качество жизни после достижения определенного уровня комфорта.

Кроме того, на протяжении последних 64 лет Баффетт неизменно заезжал в McDonald"s по пути на работу, который занимал у него всего пять минут, и покупал завтрак, стоимость которого не превышала 3,17 доллара, а также ежедневно выпивает по пять банок Coca-Cola.

Баффетт известен и своим подходом к работе: по его словам, он посвящает чтению около шести часов в день и принимает меньше импульсивных решений, чем большинство представителей делового сообщества.

Бизнесмен завершил приобретение Berkshire Hathaway к 1965 году, и с тех пор цена ее акций значительно выросла - примерно на 3 миллиона 950 тысяч процентов с момента покупки, по оценкам американских аналитиков.

В ноябре один из богатейших людей мира написал свое последнее письмо акционерам в качестве главы инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway.