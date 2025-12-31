Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху согласился перейти ко второму этапу сделки по Газе, пишет Axios
16:11 31.12.2025 (обновлено: 17:24 31.12.2025)
Нетаньяху согласился перейти ко второму этапу сделки по Газе, пишет Axios
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности перейти ко второму этапу сделки об урегулировании в Газе, пишет Axios. РИА Новости, 31.12.2025
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта, хамас, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта, ХАМАС, Дональд Трамп
© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности перейти ко второму этапу сделки об урегулировании в Газе, пишет Axios.
"Нетаньяху согласился во время встречи с Трампом перейти ко второй фазе соглашения о прекращении огня в секторе Газа", — говорится в публикации со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
Они провели переговоры в понедельник в имении Мар-а-Лаго во Флориде. По словам американского лидера, Вашингтон и Тель-Авив достигли договоренности по большинству вопросов.

По данным издания, президент США пообещал израильскому премьеру, что позволит снова атаковать ХАМАС, если палестинское движение не выполнит ранее достигнутое соглашение и не начнет разоружаться.
Также сообщается, что Трамп объявит о переходе ко второму этапу сделки по Газе в январе 2026 года.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную Штатами резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана главы Белого дома по урегулированию ситуации в анклаве. Он подразумевает международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
