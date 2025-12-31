https://ria.ru/20251231/axios-2065854756.html
Нетаньяху согласился перейти ко второму этапу сделки по Газе, пишет Axios
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности перейти ко второму этапу сделки об урегулировании в Газе, пишет Axios. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T16:11:00+03:00
2025-12-31T16:11:00+03:00
2025-12-31T17:24:00+03:00
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта
хамас
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049213935_0:83:3077:1813_1920x0_80_0_0_d346eb522a65bcb3e5ae93a275b10bfb.jpg
https://ria.ru/20251230/izrail-2065486223.html
https://ria.ru/20251231/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20251228/izrail-2065217002.html
израиль
сша
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта, хамас, дональд трамп
Axios: Нетаньяху согласился перейти ко второму этапу сделки о мире в Газе
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности перейти ко второму этапу сделки об урегулировании в Газе, пишет Axios
.
«
"Нетаньяху
согласился во время встречи с Трампом перейти ко второй фазе соглашения о прекращении огня в секторе Газа", — говорится в публикации со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
Они провели переговоры в понедельник в имении Мар-а-Лаго во Флориде. По словам американского лидера, Вашингтон и Тель-Авив достигли договоренности по большинству вопросов.
По данным издания, президент США пообещал израильскому премьеру, что позволит снова атаковать ХАМАС, если палестинское движение не выполнит ранее достигнутое соглашение и не начнет разоружаться.
Также сообщается, что Трамп объявит о переходе ко второму этапу сделки по Газе в январе 2026 года.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную Штатами резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана главы Белого дома по урегулированию ситуации в анклаве. Он подразумевает международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.