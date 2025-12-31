Нетаньяху согласился перейти ко второму этапу сделки по Газе, пишет Axios

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности перейти ко второму этапу сделки об урегулировании в Газе, пишет Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности перейти ко второму этапу сделки об урегулировании в Газе, пишет Axios

« Нетаньяху согласился во время встречи с Трампом перейти ко второй фазе соглашения о прекращении огня в секторе Газа", — говорится в публикации со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Они провели переговоры в понедельник в имении Мар-а-Лаго во Флориде. По словам американского лидера, Вашингтон и Тель-Авив достигли договоренности по большинству вопросов.

По данным издания, президент США пообещал израильскому премьеру, что позволит снова атаковать ХАМАС, если палестинское движение не выполнит ранее достигнутое соглашение и не начнет разоружаться.

Также сообщается, что Трамп объявит о переходе ко второму этапу сделки по Газе в январе 2026 года.

В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную Штатами резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана главы Белого дома по урегулированию ситуации в анклаве. Он подразумевает международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.