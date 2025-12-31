Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, за какое украшение автомобиля можно лишиться прав - РИА Новости, 31.12.2025
03:12 31.12.2025
Юрист рассказал, за какое украшение автомобиля можно лишиться прав
Юрист рассказал, за какое украшение автомобиля можно лишиться прав - РИА Новости, 31.12.2025
Юрист рассказал, за какое украшение автомобиля можно лишиться прав
Автомобилисты могут лишиться водительских прав на срок до одного года за украшение автомобилей гирляндами красного цвета, рассказал РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 31.12.2025
россия
Юрист рассказал, за какое украшение автомобиля можно лишиться прав

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Автомобилисты могут лишиться водительских прав на срок до одного года за украшение автомобилей гирляндами красного цвета, рассказал РИА Новости сопредседатель Ивановского регионального отделения "Народного фронта", автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.
"Крепление гирлянд красного цвета спереди и белого сзади автомобиля запрещено и карается лишением прав на срок от полугода до года. Дело в том, что подобное размещение световых приборов имитирует специальные сигналы, используемые экстренными службами", - рассказал Касьяненко.
Автоюрист добавил, что помимо лишения прав, водителям-нарушителям может грозить конфискация гирлянд. Кроме того, автомобилисты будут обязаны привести автомобиль в соответствии с заводской конструкцией.
Как пояснил эксперт, прямого запрета на гирлянды и наклейки с изображением Деда Мороза в России нет. При этом он отметил, что в соответствии с правилами дорожного движения эксплуатация автомобиля допускается только при его полной технической исправности и соответствии документации.
"Любые декоративные элементы, включая гирлянды, не должны закрывать обзор водителю. Их нельзя размещать на лобовых, боковых окнах, зеркалах заднего вида, а так же на дворниках лобового стекла. Несоблюдение этих требований может повлечь административную ответственность: согласно части 1 статьи 12.5 КоАП РФ ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена"), водителю грозит предупреждение либо штраф в размере 500 рублей", - отметил Касьяненко.
Автоюрист подчеркнул, что в случае, если украшения затрудняют чтение государственного номера, то, согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ ("Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков"), водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав управления на срок от одного до трех месяцев.
