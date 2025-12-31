Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области почти три тысячи человек остаются без света
23:12 31.12.2025
В Новгородской области почти три тысячи человек остаются без света
В Новгородской области почти три тысячи человек остаются без света - РИА Новости, 31.12.2025
В Новгородской области почти три тысячи человек остаются без света
Почти три тысячи человек остаются без электроэнергии в Новгородской области из-за непогоды, число людей без света за вечер сократилось вдвое, сообщил глава... РИА Новости, 31.12.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
происшествия, новгородская область
Происшествия, Новгородская область
В Новгородской области почти три тысячи человек остаются без света

В Новгородской области 2697 человек остаются без света из-за непогоды

Линии электропередачи
Линии электропередачи
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Почти три тысячи человек остаются без электроэнергии в Новгородской области из-за непогоды, число людей без света за вечер сократилось вдвое, сообщил глава региона Александр Дронов.
"Провёл очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сейчас без электроэнергии остаются 2 697 человек в 12 округах — это в два раза меньше, чем было сегодня в 15.00", - написал он в Telegram-канале.
Заголовок открываемого материала