https://ria.ru/20251231/avariya-2065888267.html
В Новгородской области почти три тысячи человек остаются без света
В Новгородской области почти три тысячи человек остаются без света - РИА Новости, 31.12.2025
В Новгородской области почти три тысячи человек остаются без света
Почти три тысячи человек остаются без электроэнергии в Новгородской области из-за непогоды, число людей без света за вечер сократилось вдвое, сообщил глава... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T23:12:00+03:00
2025-12-31T23:12:00+03:00
2025-12-31T23:12:00+03:00
происшествия
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
https://ria.ru/20251231/elektrosnabzhenie-2065873749.html
https://ria.ru/20251231/poezd-2065887228.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_65bcb1f3625e4a4795cf1cd478088dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новгородская область
Происшествия, Новгородская область
В Новгородской области почти три тысячи человек остаются без света
В Новгородской области 2697 человек остаются без света из-за непогоды
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Почти три тысячи человек остаются без электроэнергии в Новгородской области из-за непогоды, число людей без света за вечер сократилось вдвое, сообщил
глава региона Александр Дронов.
"Провёл очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сейчас без электроэнергии остаются 2 697 человек в 12 округах — это в два раза меньше, чем было сегодня в 15.00", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что все оперативные службы продолжают работать в особом режиме.
"Завтра к уже сформированным бригадам дополнительно подключатся ещё 24. Еще раз благодарю всех, кто задействован в аварийно-восстановительных работах после отключений электроэнергии", - добавил он.