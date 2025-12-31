В Новгородской области почти три тысячи человек остаются без света

"Провёл очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сейчас без электроэнергии остаются 2 697 человек в 12 округах — это в два раза меньше, чем было сегодня в 15.00", - написал он в Telegram-канале.