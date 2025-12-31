Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области произошло аварийное отключение света из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 31.12.2025 (обновлено: 00:45 31.12.2025)
В Запорожской области произошло аварийное отключение света из-за атаки БПЛА
В Запорожской области произошло аварийное отключение света из-за атаки БПЛА
Аварийное отключение света произошло в Запорожской области из-за массированной атаки беспилотников ВСУ, затронуто около 170 тысяч абонентов, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.12.2025
В Запорожской области произошло аварийное отключение света из-за атаки БПЛА

В Запорожской области 170 тысяч абонентов остались без света из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Аварийное отключение света произошло в Запорожской области из-за массированной атаки беспилотников ВСУ, затронуто около 170 тысяч абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Провел оперативное совещание по ситуации с электроснабжением в Запорожской области. В результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Отключение затронуло около 170 тысяч абонентов", - написал он в Telegram-канале.
Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Он подчеркнул, что в регионе есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации.
"Понимаю, что трудности, которые вызваны атакой укронацистского режима будут ощущаться какое-то время, но все задачи, которые стоят перед областью, будут выполнены", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕвгений Балицкий
 
 
