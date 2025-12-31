В Запорожской области произошло аварийное отключение света из-за атаки БПЛА

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Аварийное отключение света произошло в Запорожской области из-за массированной атаки беспилотников ВСУ, затронуто около 170 тысяч абонентов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Провел оперативное совещание по ситуации с электроснабжением в Запорожской области. В результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Отключение затронуло около 170 тысяч абонентов", - написал он в Telegram-канале.
Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Он подчеркнул, что в регионе есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации.
"Понимаю, что трудности, которые вызваны атакой укронацистского режима будут ощущаться какое-то время, но все задачи, которые стоят перед областью, будут выполнены", - написал он.
