В Атамановку доставят тепловые пушки на время устранения аварии

ВЛАДИВОСТОК, 31 дек - РИА Новости. Аэромобильная группировка спасателей доставит в поселок Атамановка Забайкальского края тепловые пушки на время устранения аварии на тепломагистрали, которая оставила без тепла почти 2,5 тысячи человек, сообщает региональный главк МЧС России.

По данным ведомства, авария в Атамановке произошла 30 декабря: порыв магистральной теплотрассы диаметром 400 миллиметров оставил без тепла 39 многоквартирных домов, где проживают почти 2,5 тысячи человек, в том числе 837 детей, а также три соцобъекта - школу и два детских сада. В ходе ремонтных работ выяснилось, что необходима замена десятиметрового участка магистрали.