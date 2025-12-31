Рейтинг@Mail.ru
В Атамановку доставят тепловые пушки на время устранения аварии - РИА Новости, 31.12.2025
06:30 31.12.2025 (обновлено: 06:59 31.12.2025)
В Атамановку доставят тепловые пушки на время устранения аварии
В Атамановку доставят тепловые пушки на время устранения аварии - РИА Новости, 31.12.2025
В Атамановку доставят тепловые пушки на время устранения аварии
Аэромобильная группировка спасателей доставит в поселок Атамановка Забайкальского края тепловые пушки на время устранения аварии на тепломагистрали, которая... РИА Новости, 31.12.2025
происшествия
забайкальский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
забайкальский край
россия
происшествия, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Забайкальский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Атамановку доставят тепловые пушки на время устранения аварии

Девочка в пледе сидит возле батареи в квартире
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Девочка в пледе сидит возле батареи в квартире. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 дек - РИА Новости. Аэромобильная группировка спасателей доставит в поселок Атамановка Забайкальского края тепловые пушки на время устранения аварии на тепломагистрали, которая оставила без тепла почти 2,5 тысячи человек, сообщает региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, авария в Атамановке произошла 30 декабря: порыв магистральной теплотрассы диаметром 400 миллиметров оставил без тепла 39 многоквартирных домов, где проживают почти 2,5 тысячи человек, в том числе 837 детей, а также три соцобъекта - школу и два детских сада. В ходе ремонтных работ выяснилось, что необходима замена десятиметрового участка магистрали.
"Для поддержки граждан и предотвращения переохлаждения в социальных объектах и домах в поселок направлена аэромобильная группировка ГУМЧС России по Забайкальскому краю. Спасатели доставят в поселок тепловые пушки... Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ - 15.00 (9.00 мск) 31 декабря", - говорится в сообщении.
Всего в ликвидации последствий аварии задействованы 32 человека и шесть единиц техники от администраций, подрядных организаций и МЧС.
В Атамановке в среду утром было 33 градуса мороза, к обеду потеплело до минус 29 градусов.
ПроисшествияЗабайкальский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
