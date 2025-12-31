Рейтинг@Mail.ru
Заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина вызвало возмущение на Западе
18:02 31.12.2025 (обновлено: 20:36 31.12.2025)
Заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина вызвало возмущение на Западе
Заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина вызвало возмущение на Западе - РИА Новости, 31.12.2025
Заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина вызвало возмущение на Западе
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил реакцию главы Евродипломатии Каи Каллас на террористическую атаку ВСУ по резиденции Владимира Путина... РИА Новости, 31.12.2025
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, кайя каллас, вооруженные силы украины, евросоюз, дональд трамп
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Кайя Каллас, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Дональд Трамп
Заявление Каллас об атаке на резиденцию Путина вызвало возмущение на Западе

Мема: Каллас должна была направить ноту России после атаки на резиденцию Путина

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил реакцию главы Евродипломатии Каи Каллас на террористическую атаку ВСУ по резиденции Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети X.
"Кая Каллас должна была направить дипломатическую ноту России с осуждением атаки. Складывается впечатление, что на данный момент ЕС поддерживает терроризм. Очень опасно", — отметил он.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Каллас устроила истерику после сообщения об атаке на резиденцию Путина
Вчера, 16:06
По мнению политика, Евросоюзу следовало бы дистанцироваться от этой провокации, однако вместо этого он отрицает сам факт, несмотря на то, что различные мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди, выразили обеспокоенность в связи с инцидентом.
Ранее в соцсети X Каллас попыталась убедить читателей, что сообщение Москвы об ударах по ключевым правительственным объектам на территории России якобы является "намеренным отвлечением внимания".
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
"Давно было ясно". На Западе признали неудобную правду об Украине
Вчера, 15:46
 
В миреРоссияСШАМоскваВладимир ПутинКайя КалласВооруженные силы УкраиныЕвросоюзДональд Трамп
 
 
