МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил реакцию главы Евродипломатии Каи Каллас на террористическую атаку ВСУ по резиденции Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети X.
"Кая Каллас должна была направить дипломатическую ноту России с осуждением атаки. Складывается впечатление, что на данный момент ЕС поддерживает терроризм. Очень опасно", — отметил он.
По мнению политика, Евросоюзу следовало бы дистанцироваться от этой провокации, однако вместо этого он отрицает сам факт, несмотря на то, что различные мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди, выразили обеспокоенность в связи с инцидентом.
Ранее в соцсети X Каллас попыталась убедить читателей, что сообщение Москвы об ударах по ключевым правительственным объектам на территории России якобы является "намеренным отвлечением внимания".
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.